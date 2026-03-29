Aficionados de Colombia protagonizan violenta pelea en las gradas en Maryland

Un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 dejó imágenes que trascendieron lo deportivo. Durante el encuentro entre Colombia y Francia, disputado en el Northwest Stadium de Landover, en Maryland, un grupo de aficionados protagonizó un enfrentamiento en las tribunas que fue captado en video.

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El incidente ocurrió en el primer tiempo, cuando el reloj marcaba el minuto 27. En ese momento, dos pequeños grupos de seguidores colombianos comenzaron a intercambiar insultos, hasta que la situación escaló rápidamente a golpes y patadas entre algunos de los involucrados. La escena llamó la atención del resto del público, que dirigió su mirada hacia el sector donde se desarrollaba el altercado.

¡TRIFULCA EN LA GRADAS!



Aficionados de Colombia se enfrentaron en la tribuna del estadio North West, de Washington D.C.



¡Tranquilos, muchachos! #FutboleroGol pic.twitter.com/sBznzadI4q — Gol Caracol (@GolCaracol) March 29, 2026

Las imágenes fueron registradas por el periodista Sebastián Ayala y difundidas posteriormente. Tras varios instantes de tensión, los participantes en la pelea se dispersaron y se alejaron del lugar, dirigiéndose hacia otras zonas del estadio, entre ellas el área de comidas. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre lo sucedido.

El ambiente en las gradas contrastó con el colorido que se había visto en la previa, donde tanto aficionados colombianos como franceses habían llenado de ambiente el estadio en este duelo amistoso.

Derrota en el campo y tensión en el entorno

El desarrollo del partido también dejó un resultado adverso para Colombia. Francia se impuso 3-1 con goles de Désiré Doué, quien anotó en dos ocasiones, y Marcus Thuram. El equipo sudamericano logró descontar en el tramo final a través de Jaminton Campaz.

Doue scores again and France's B team is cooking Colombia's A team 😳 pic.twitter.com/p8pJE1Te5l — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2026

Durante el encuentro, también se vivieron momentos de intensidad dentro del campo, como el cruce entre Thuram y Davinson Sánchez, reflejo del nivel competitivo pese a tratarse de un amistoso.

El compromiso formaba parte de la preparación de ambas selecciones de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, lo ocurrido en las tribunas terminó por captar gran parte de la atención.

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