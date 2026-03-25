FIFA abre la última oportunidad para adquirir boletos para el Mundial 2026

Las autoridades de FIFA anunciaron a través de un comunicado que a partir del 1 de abril se pondrá en marcha la última oportunidad para la compra de boletos para los partidos del Mundial 2026 y que dará inicio a partir de las 9 horas del Centro de México (11 horas del Este/8 horas del Pacífico).

Los aficionados interesados en adquirir las entradas mundialistas en el evento que por primera ocasión se jugará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, deberán realizar ciertos mecanismos, como el ingresar a la página oficial para elegir la localidad que deseen, siempre que estén disponibles las preciadas entradas, así como por medio de la opción “Reservar el mejor asiento”, la cual permite elegir los mejores lugares del estadio.

¡Marca tu calendario! ¡La Fase de Venta de Boletos de Última Hora para la #CopaMundialFIFA comienza el 1 de abril!



🗓️ Miércoles, 1 de abril

⏰ 11AM ET/5PM CET



🎟️Boletos disponibles por orden de llegada, mientras haya existencias. Todas las ventas son finales. Aplican TyC. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 25, 2026

Las autoridades de la FIFA están recomendando a los aficionados estar pendientes de los lugares disponibles, sobre todo por el tema de la oferta y la demanda, que podría permitir que varios de los boletos que en este momento ya están apartados se puedan liberar más adelante.

También se reiteró que la venta de boletos será de forma escalonada, incluidos los tickets que te dan acceso a más de un partido en el mismo día, sobre todo buscando la mayor comodidad para el aficionado que esté interesado en cierto o ciertos partidos a la vez.

Dentro de las estimaciones más favorables, se prevé que la justa mundialista pueda superar el récord de asistencia que se generó en Estados Unidos 1994, es decir, hace 32 años y que, de acuerdo a las cifras oficiales, la Copa del Mundo de ese año reunió a 3.5 millones de aficionados.

También se dio a conocer que el próximo 2 de abril será la fecha cuando se realice la apertura del mercado de intercambio/reventa de la FIFA, un especial oficial donde los aficionados podrán revender sus entradas en caso de que desistan de hacer acto de presencia en la justa mundialista y que este mecanismo sea apegado a las normas de cada país y también para que el aficionado no sea sorprendido con más costos elevados de los que ya están en marcha.

Mark your calendars! Last Minute Sales for #FIFAWorldCup tickets begin April 1!



🗓️ Wednesday, April 1



⏰ 11AM ET/5PM CET



🎟️Tickets are available now on a first-come, first-served basis while supplies last. All ticket sales are final. Terms apply. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2026

Las autoridades de la FIFA también confían en que todos los problemas políticos y sociales que han rodeado en los últimos meses la celebración del Mundial no se vean afectados y que eso se refleje en entradas espectaculares en los escenarios elegidos para esta competencia universal que, por primera ocasión en la historia, se jugará con 48 selecciones participantes.

Seguir leyendo:

– FIFA no prevé cambios de sede para el Mundial, pese a apertura de México para recibir a Irán

– Chino Huerta recayó de su lesión y el Mundial depende casi de un milagro

– YouTube llega a un acuerdo histórico con la FIFA para ser la “plataforma preferente” del Mundial 2026





