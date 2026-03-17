YouTube llega a un acuerdo histórico con la FIFA para ser la “plataforma preferente” del Mundial 2026

La FIFA anunció este martes un acuerdo que calificó de “histórico” con YouTube como su plataforma preferente del Mundial 2026, torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El objetivo principal es amplificar el alcance global del evento y transformar la experiencia digital de los aficionados.

YouTube será clave en la difusión del Mundial 2026

La alianza permitirá a los titulares de derechos audiovisuales aprovechar sus canales oficiales en YouTube para publicar resúmenes ampliados, contenido exclusivo, videos cortos y material bajo demanda. Esta estrategia busca aumentar la interacción con los aficionados a nivel mundial y posicionar el torneo como uno de los eventos más consumidos en plataformas digitales.

Según el comunicado oficial, esta integración representa un paso clave en la evolución del consumo deportivo en línea, donde el contenido inmediato y personalizado es cada vez más demandado.

FIFA and @YouTube team up in game-changing FIFA World Cup 2026™ Preferred Platform agreement



⚽️ Innovative agreement provides official Media Partners more opportunities to expand coverage of the competition

⚽️ Multifaceted partnership to enhance promotion with premium content… pic.twitter.com/KUaj5y3IzA — FIFA Media (@fifamedia) March 17, 2026

Transmisión inédita: partidos en vivo y primeros minutos gratis

Como gran novedad, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los operadores podrán transmitir los primeros diez minutos de cada partido en vivo a través de YouTube. Además, se permitirá la emisión completa de algunos encuentros en regiones específicas, lo que facilitará el acceso a nuevas audiencias.

El acuerdo también contempla la publicación de contenido prémium en el canal oficial de la FIFA, incluyendo partidos históricos completos, momentos icónicos y material exclusivo de archivo, generando expectativa antes del inicio del torneo.

FIFA busca conquistar nuevas audiencias digitales

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó que la colaboración permitirá “llegar a aficionados de todo el mundo como nunca” y reforzar la presencia del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos “en el cambiante panorama mediático”.

Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, subrayó que la plataforma busca ofrecer una experiencia deportiva “global, interactiva y adaptada a los aficionados”, y aseguró que esta alianza ayudará a atraer a una nueva generación de seguidores.

Creadores de contenido y nuevas formas de vivir el Mundial

Otro punto clave del acuerdo es la participación de creadores de contenido de todo el mundo, “que tendrán acceso sin precedentes al torneo para generar contenidos exclusivos, desde historias humanas hasta análisis tácticos, contribuyendo a ofrecer nuevas perspectivas de la competición”.

FIFA refuerza su estrategia digital tras acuerdo con TikTok

Esta alianza con YouTube se suma al acuerdo anunciado en enero con TikTok, que también será plataforma preferente del Mundial 2026. En dicha colaboración, los titulares de derechos podrán transmitir momentos en vivo, publicar contenido personalizado y acceder a contenido especial producido por la FIFA.

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