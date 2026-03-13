Irán dice que Estados Unidos no debería jugar el Mundial 2026

El seleccionado de fútbol de Irán respondió públicamente a recientes declaraciones del presidente Donald Trump, relacionadas con su participación en la Copa del Mundo de 2026. El equipo asiático defendió su derecho a disputar el torneo y afirmó que ningún país o dirigente individual puede excluirlo de la competición organizada por la FIFA.

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La postura fue difundida a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial del equipo en Instagram. En ese comunicado, la federación iraní rechazó la idea de que su presencia en el campeonato mundial dependa de decisiones políticas.

“Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo. El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento”, señaló el equipo en su publicación.

La reacción se produjo después de que el mandatario estadounidense comentara en redes sociales que no consideraba apropiado que el combinado iraní participara en el torneo que Estados Unidos organizará junto a México y Canadá.

Trump indicó que el equipo sería bienvenido a competir pese al contexto de guerra, aunque también señaló que no veía conveniente su presencia por motivos de seguridad.

La clasificación de Irán y la respuesta al debate

Irán obtuvo su lugar en el Mundial de 2026 durante el proceso de clasificación, lo que le permitirá disputar su cuarta fase final consecutiva en el principal torneo de selecciones del fútbol internacional.

El equipo quedó ubicado en el Grupo G del campeonato, donde compartirá sector con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. De acuerdo con el calendario previsto, su primer partido se jugará el 16 de junio.

Antes de la respuesta difundida en redes sociales, la selección iraní había anunciado el miércoles que renunciaba a participar en la competencia.

Posteriormente, el presidente estadounidense expresó en sus redes que el equipo seguiría siendo bienvenido a competir en el torneo, aun en medio del conflicto bélico en la región.

El comunicado publicado por la selección iraní incluyó también críticas dirigidas al país anfitrión del torneo.

“El único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de ‘anfitrión’ pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento mundial”, afirmó el equipo en su mensaje.

El Mundial de 2026 será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será la primera edición del torneo disputada en tres países anfitriones.

Mientras continúan las declaraciones entre ambas partes, la selección iraní mantiene su lugar dentro de la competencia tras haber asegurado su clasificación mediante el proceso deportivo.

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