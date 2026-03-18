FIFA no prevé cambios de sede para el Mundial, pese a apertura de México para recibir a Irán

Después de que Donald Trump reconociera que no puede garantizar la seguridad de la selección de Irán en territorio estadounidense, la Federación iraní (Ffiri) comenzó a negociar con la FIFA para trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México, aunque el organismo rector no contempla cambios en las sedes confirmadas, pese a la buena voluntad del gobierno azteca.

Calendario en riesgo: Irán tenía partidos clave en Estados Unidos

Irán, encuadrada en el grupo G del Mundial 2026, debía enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en Inglewood, California, además de medirse a Egipto en Seattle.

El pasado jueves, Trump aseguró que la selección iraní es “bienvenida” en el torneo en Estados Unidos, pero lanzó una advertencia que encendió la polémica: recomendó no participar por “su propia seguridad”.

Iran says it is "in talks" to hold its World Cup matches in Mexico.



However, Fifa appears to have ruled out the possibility after stating it was looking forward to nations "competing as per the match schedule". pic.twitter.com/YKjfDY3AKi — BBC Sport (@BBCSport) March 17, 2026

Propuesta oficial: México entra como alternativa emergente

La embajada iraní en México reaccionó rápidamente y planteó una alternativa concreta que podría modificar el mapa del torneo. Según el comunicado: “En referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh [embajador de Irán en México] sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México”.

Este movimiento posiciona a México como posible sede emergente dentro del Mundial 2026, que ya comparte organización con Estados Unidos y Canadá.

La FIFA mantiene postura firme ante posible cambio de sede

La respuesta de la FIFA fue inmediata y deja claro que, por ahora, no hay margen para modificaciones.

“La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026”, señalaron fuentes del organismo.

Además, reiteraron que “espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre“, lo que enfría cualquier cambio inmediato.

🇮🇷🇲🇽🇺🇸 | Irán solicitó a la FIFA trasladar sus partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos a México por falta de garantías de seguridad y tensiones bélicas.



Aunque Claudia Sheinbaum se mostró abierta a recibirlos, la FIFA rechazó el cambio y exige que se respete el calendario… pic.twitter.com/e4XBpHSeLa — Informa Cosmos (@InformaCosmos) March 17, 2026

Sheinbaum abre la puerta para que México sea la sede de los partidos

Desde el gobierno mexicano, la posibilidad no ha sido descartada. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existen conversaciones en curso:

“Lo están viendo con la FIFA. Si es factible porque (los iraníes) iban a ir a Estados Unidos, si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”.

El país azteca, uno de los anfitriones del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, podría jugar un papel clave si la situación escala.

El posible traslado de partidos de Irán refleja cómo factores políticos y de seguridad pueden impactar directamente en el desarrollo del Mundial 2026.

Aunque la FIFA mantiene su postura oficial, la presión diplomática y logística podría abrir un escenario inédito en la historia reciente del torneo.

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