Postergan decisión sobre sede de la Finalissima

La definición sobre dónde se disputará la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España quedó aplazada al menos un día más. Representantes de la UEFA y la Conmebol decidieron posponer la determinación tras una reunión celebrada este viernes, en la que participaron dirigentes de ambas confederaciones y autoridades del fútbol sudamericano.

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El encuentro reunió, entre otros, al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Durante la cumbre se analizaron posibles alternativas para la sede del partido que enfrentará a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, Tapia y Domínguez plantearon tres posibles escenarios para organizar el encuentro: Portugal, Inglaterra o Italia.

No habrá definición esta noche sobre la Finalissima.

UEFA y CONMEBOL quedaron en definir mañana. — Gastón Edul (@gastonedul) March 13, 2026

Las conversaciones continuarán el sábado, cuando las autoridades del fútbol europeo y sudamericano vuelvan a reunirse con el objetivo de establecer la sede definitiva y también confirmar la fecha del partido.

El conflicto en Medio Oriente altera la planificación

Originalmente, la Finalissima estaba programada para disputarse el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar. Sin embargo, el contexto geopolítico en Medio Oriente cambió los planes y dejó el evento en una situación incierta.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, y la posterior respuesta de Teherán con bombardeos dirigidos a distintos puntos de la región, el escenario previsto para el partido quedó bajo revisión.

Entre los lugares afectados por la tensión se encuentra Catar, país que debía albergar el encuentro. Ante la situación, la Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el aplazamiento de todos sus torneos y competiciones nacionales hasta nuevo aviso, aunque en ese comunicado no se mencionó de forma específica el partido entre Argentina y España.

La incertidumbre generada por el conflicto obligó a la UEFA y a la Conmebol a buscar alternativas para garantizar la disputa del encuentro en otro país.

El jueves, Claudio Tapia había manifestado públicamente su interés en que el partido se celebrara en territorio argentino. Sus declaraciones se produjeron después de que el estadio del Real Madrid apareciera como una posible opción para albergar el duelo.

Mientras se evalúan las distintas alternativas, las federaciones involucradas siguen analizando el calendario y la logística necesaria para organizar el partido.

Expectativa por una decisión inminente

La posibilidad de anunciar una resolución en breve fue mencionada esta semana por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

“Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva”, explicó.

Louzán también se refirió a la situación que atraviesan varios países de la región afectada por el conflicto.

“Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día”.

El dirigente añadió que desde el inicio de la crisis las federaciones han seguido de cerca la evolución de los acontecimientos.

La reunión prevista para este sábado será clave para determinar el futuro inmediato de la Finalissima y confirmar en qué escenario se enfrentarán Argentina y España.

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