La selección y el fútbol de México de luto con el deceso del papá de Raúl Jiménez

Tal parece que el destino seguirá golpeando a Raúl Jiménez antes de una justa mundialista, pues hace cuatro años tuvo que lidiar con los estragos de la fractura de cráneo en 2020 que le impidieron llegar en forma a Qatar 2022 y ahora, para el Mundial 2026, el lamentable deceso este jueves de su señor padre.

Una noticia que sin duda cimbrará el entorno del llamado Lobo Mexicano, sobre todo porque el fallecimiento es producto de una enfermedad que padecía el progenitor del delantero del Fulham y que terminó por cortarle la existencia este pasado miércoles 11 de marzo al señor Raúl Jiménez Vega.

Falleció el papá de Raúl Jiménez, que en paz descanse y mucha fuerza para su familia🙏🏻❤️‍🩹🕊️ pic.twitter.com/ax6MUkvOHq — Roberto Haz (@tudimebeto) March 13, 2026

El papá de Jiménez batalló estoicamente con la enfermedad y en todo momento se mantuvo cerca del goleador que surgiera en el América y que después tuviera una trayectoria por Europa en el Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y actualmente en el Fulham de la Premier League, en donde ha tenido un resurgimiento excepcional que lo coloca como el delantero titular de la selección de México para la justa mundialista.

El señor Jiménez Vega fue uno de los motores principales de su recuperación después de la fractura de cráneo en el choque con el brasileño David Luiz en el duelo entre el Wolverhampton y el Arsenal en octubre de 2020, que dio paso a un sinfín de problemas físicos para el delantero de cara al Mundial de Qatar 2022.

Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez.



Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. pic.twitter.com/Afodtkowyp — Club América (@ClubAmerica) March 13, 2026

Jiménez para ese Mundial llegó disminuido por la pubitis y no pudo dar el mejor rendimiento en los partidos contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita, siendo eliminada la selección de México en la primera ronda, pero su padre estuvo hombro con hombro apoyándolo para ser parte de la lista mundialista cuando todo el medio periodístico de México aseguraba que quedaría fuera de los convocados del argentino Gerardo “Tata” Martino.

Cuatro años después y en su mejor momento para el Lobo Mexicano, se presenta este duro momento que sin duda será un golpe anímico para el delantero del Fulham y que se espera no afecte su rendimiento, sino que, por el contrario, el recuerdo de su progenitor lo impulse a la mejor competencia de su trayectoria.

La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado, Raúl Jiménez.



A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes. pic.twitter.com/WcdrxzavOc — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 13, 2026

Por lo pronto, el América y la selección de México han publicado solemnes mensajes de solidaridad y apoyo para uno de los jugadores más importantes que han surgido en el fútbol mexicano y que han defendido con gallardía la playera tricolor.

