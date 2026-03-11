Messi tuvo que retrasar su gol 900 por el 0-0 de Inter Miami vs. Nashville

Lionel Messi tuvo que dejar en el frigobar el champagne para brindar por su gol 900 en su carrera debido a que la defensa del Nashville SC no dudó en establecer un estilo rocoso para neutralizar al astro argentino y con eso negociar el 0-0 en el duelo de ida de la Concachampions vs. Inter Miami.

Después de que el sábado pasado, en el torneo 2026 de la Major League Soccer, Lionel Messi se combinó con su compatriota Rodrigo De Paul para vencer al DC United, ahora la fórmula no tuvo el mismo efecto y la escuadra dirigida por otro argentino como Javier Mascherano tendrá que esperar al duelo de vuelta para definir el boleto a cuartos de final del torneo de campeones de la Concacaf.

Nashville SC 🆚 Inter Miami



📹 Game Highlights pic.twitter.com/Z2axQbQSOy — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 12, 2026

Sobre todo porque esta noche desde Tennessee, el encuentro de la Concachampions estuvo marcado por la tensión y el planteo defensivo del conjunto local, que supo neutralizar las embestidas del astro argentino en su búsqueda por alcanzar la estratosférica cifra de los 900 goles oficiales.

Nashville desde el primer minuto no dudó en poner el camión atrás y al mismo tiempo colocarle una marca pegajosa a Messi para que pudiera neutralizar los daños colaterales al máximo y en donde también colaboró el portero del cuadro local Brian Schwake, quien se puso la capa de héroe para realizar una doble atajada fenomenal frente a un remate a quemarropa de Messi y un posterior intento de Germán Berterame.

La labor del arquero de Nashville SC fue fundamental para frustrar los embates de un equipo que parece jugar por nota y que de medio campo hacia adelante minimiza los daños con una ofensiva capaz de vencer a cualquiera, pero que esta noche, más allá de algunos chispazos, al final debió irse a casa con la igualada sin anotaciones.

Porque el equipo comandado por Javier Mascherano mostró chispazos de buen fútbol, especialmente cuando conectaron Rodrigo De Paul y Tadeo Allendei, pero careció de profundidad en los últimos metros.

Big time save from St. Clair 🧤⚽ pic.twitter.com/qbdNQ2rIbE — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 12, 2026

Quizá con un poco de más recursos en los últimos 15 metros se estaría hablando de un marcador holgado para las Garzas de la Florida, pero en cambio se regresarán en el vuelo charter con un sabor agridulce, sabiendo de que todas las copas se quedaron sin la champagne para brindar por el gol 900 de Lionel Messi en una trayectoria triunfal de casi 21 años cuando faltan dos meses para festejar su primera anotación en el 2005 contra el Albacete en la Liga Española enfundado en la playera del Barcelona.

Sam Surridge inches away from the opener 😨 pic.twitter.com/PZiuyEPrkH — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 12, 2026

Con este resultado, todo se definirá el próximo miércoles en Florida, donde las Garzas tendrán la ventaja de la localía para adjudicarse esta fase y avanzar a los cuartos de final en la Concachampions, mientras Messi deberá buscar el gol 900 contra el Charlotte.

