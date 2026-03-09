Javier Laporta niega versión de Xavi de que Messi estuvo cerca de volver al Barcelona en el 2023

El posible regreso de Lionel Messi al FC Barcelona en 2023 vuelve a generar polémica. En medio del debate electoral por la presidencia del club azulgrana, Joan Laporta aseguró que el fichaje del astro argentino no se concretó por motivos económicos y por la presión que implicaba volver al club, aunque Xavi Hernández ofreció una versión distinta.

Las declaraciones del actual presidente y candidato a la reelección reavivaron una de las historias más comentadas del fútbol reciente: el intento fallido de regreso de Messi al Barcelona tras su salida en 2021.

Laporta explica por qué Messi no regresó al Barcelona

Durante el debate electoral frente a Víctor Font, el presidente del FC Barcelona detalló cómo se desarrollaron las conversaciones para intentar el regreso de Lionel Messi en 2023.

“A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica. En 2023 viene Xavi (Hernández), que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi (su padre) a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba decisión“, afirmó.

Finalmente, el campeón del mundo con Argentina terminó firmando con el Inter Miami, donde inició una nueva etapa en su carrera lejos del fútbol europeo.

Laporta responde a Xavi Hernández

Las declaraciones de Joan Laporta surgen después de que Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona, afirmara que el fichaje de Lionel Messi estuvo prácticamente cerrado y que fue el propio presidente quien frenó la operación.

Según Laporta, esas palabras le sorprendieron profundamente.

“Estas palabras de Xavi me han dolido y sorprendido”, aseguró el dirigente, aunque añadió que los hechos le dan tranquilidad porque considera que actuó correctamente.

El presidente también lanzó un dardo hacia su exentrenador al comparar su etapa con la del actual técnico.

“Entiendo que esté dolido porque, con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana”, declaró.

Laporta acusa a Víctor Font de ensuciar la campaña

En medio de la campaña electoral del FC Barcelona, Laporta también criticó duramente a su rival Víctor Font, a quien acusó de utilizar a Xavi Hernández para atacar su gestión.

El dirigente aseguró que el técnico de Terrassa se ha “dejado utilizar” y acusó a Font de “ensuciar la campaña”.

Por su parte, el empresario defendió al exentrenador culé y respaldó su versión sobre el intento de fichaje de Messi.

Font calificó las declaraciones de Xavi como “un acto de valentía y barcelonismo” y criticó la gestión actual del club.

“Damos credibilidad a las leyendas del club. Messi piensa como lo ha explicado Xavi. El expresidente cuenta con un largo historial de mentiras y promesas incumplidas. Romper relaciones con el mejor jugador de la historia por intereses personales, abrir esta herida para miles de barcelonistas, es una de las cosas más lamentables que ha sufrido esta institución en los últimos años”, afirmó.

Javier Tebas también desmiente el posible fichaje

A la polémica también se sumó Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien negó que Lionel Messi haya estado cerca de regresar al Barcelona en 2023.

El dirigente fue contundente al desmentir la versión presentada por Xavi Hernández: “Eso no es verdad”, aseguró.

Tebas explicó que cualquier intento de fichaje habría tenido que ajustarse al fair play financiero del club, algo muy complicado en aquel momento.

“Primero teníamos que haber sabido lo que Messi quería cobrar para entrar dentro del ‘fair play’ financiero del Barça, que por aquel entonces era complicado, y saber en qué condiciones venía, al ser un jugador que viene tasado con un valor muy elevado tendría muchas dificultades”, explicó.

Además, subrayó que nadie del Barcelona preguntó oficialmente por la incorporación del argentino.

La versión de Xavi sobre el regreso de Messi

En una entrevista con el diario La Vanguardia, Xavi Hernández aseguró que el regreso de Lionel Messi al Barcelona estuvo muy cerca de concretarse.

“Leo estaba fichado. En enero de 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente”, declaró.

Sin embargo, el fichaje nunca se concretó y Messi terminó firmando con el Inter Miami, donde actualmente continúa su carrera.

El regreso de Messi al Barça, una herida abierta

Tres años después, el posible regreso de Lionel Messi al FC Barcelona sigue siendo un tema sensible dentro del club y entre los aficionados.

Las versiones contradictorias entre Laporta, Xavi Hernández y Javier Tebas han vuelto a encender el debate sobre qué ocurrió realmente en 2023 y por qué el máximo ídolo de la historia del Barça nunca volvió al Camp Nou.

Seguir leyendo:

· Gianluca Prestianni, el futbolista argentino acusado de racismo, es suspendido provisionalmente por la UEFA

· Barcelona sufre, pero avanza a semifinales de Copa del Rey tras vencer al Albacete

· Batacazo en la Copa del Rey: Albacete elimina al Real Madrid en octavos