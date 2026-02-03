Barcelona sufre, pero avanza a semifinales de Copa del Rey tras vencer al Albacete

El FC Barcelona logró su clasificación a las semifinales de la Copa del Rey luego de imponerse 1-2 al Albacete en el estadio Carlos Belmonte, en un duelo que parecía resuelto, pero que terminó cargado de tensión tras el tanto tardío de Javi Moreno que encendió la ilusión local en los minutos finales.

El conjunto azulgrana, advertido por las recientes eliminaciones de Real Madrid y Celta de Vigo, salió decidido a evitar sorpresas ante el equipo manchego, conocido como el “matagigantes” del torneo tras dejar en el camino a dos clubes de Primera División.

Albacete 1️⃣-2️⃣ FC Barcelona pic.twitter.com/xRGqJEmAfj — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2026

Un Albacete competitivo y sin complejos

El Albacete llegaba en un gran momento de confianza: cuatro partidos consecutivos sin perder ni recibir gol en su liga y una racha de tres victorias seguidas. Ese contexto obligó al Barça a tomarse el encuentro con máxima seriedad desde el arranque.

Pese a instalarse rápidamente en campo rival, el dominio del Barcelona no se tradujo de inmediato en ocasiones claras. La primera llegó a los siete minutos, cuando Rashford disparó desviado tras un pase filtrado de Dani Olmo dentro del área.

Errores, avisos y un gol clave antes del descanso

El Albacete también generó peligro aprovechando errores en la salida del balón azulgrana. Pérdidas de Lamine Yamal y Bernal permitieron remates de Puertas, bien resueltos por Joan García.

En el otro arco, ni Gerard Martín ni Olmo lograban superar a Lizoain, hasta que, en la recta final del primer tiempo, llegó el golpe visitante. Tras una presión intensa de Rashford y De Jong, el balón quedó en el perfil izquierdo de Lamine Yamal, quien definió de primera para firmar el 0-1.

El descanso llegó con ventaja mínima del Barça y con el estadio coreando el ya clásico “¡Sí se puede!”, convencido de otra posible hazaña copera.

Araujo amplía la ventaja y parece sentenciar la eliminatoria

Las aspiraciones del conjunto manchego parecieron diluirse al inicio del segundo tiempo. En el minuto 56, Ronald Araujo, en su primera titularidad tras superar problemas de salud mental, conectó un cabezazo en el primer palo tras un córner para marcar el 0-2.

You deserve it, Ronald 🫶 pic.twitter.com/7KRsz5RWns — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2026

Con el marcador en contra, el técnico del Albacete, Alberto González, movió el banquillo y dio entrada a Jefté, verdugo del Real Madrid en octavos. El delantero estuvo cerca de recortar distancias en su primera intervención, pero su disparo se fue apenas desviado.

El Barça perdona y el Albacete vuelve a creer

El partido se abrió en el tramo final. Olmo obligó a lucirse a Lizoain con un disparo desde la frontal y, poco después, el guardameta volvió a ganar un mano a mano al mediapunta catalán. También Ferran Torres tuvo el tercero en una contra, salvada nuevamente por el portero local.

Cuando el Barcelona parecía tener el control total, el Albacete encontró un rayo de esperanza. Un gol de Jefté fue anulado en el minuto 83 por fuera de juego previo de Puertas, pero el aviso estaba lanzado.

Final de infarto en el Carlos Belmonte

En el minuto 87, Javi Moreno cabeceó en plancha una falta colgada al área y marcó el 1-2, desatando la locura en el Carlos Belmonte. Poco después, el árbitro anuló el 1-3 de Ferran Torres por fuera de juego, manteniendo la emoción hasta el último suspiro.

Ya en el tiempo añadido, Fran Gámez estuvo a centímetros de forzar la prórroga con una vaselina que superó a Joan García, pero Gerard Martín salvó al Barça despejando el balón con la cabeza sobre la línea de gol.

Barcelona, entre los cuatro mejores de la Copa del Rey

Con sufrimiento incluido, el FC Barcelona cumplió el objetivo y se metió en las semifinales de la Copa del Rey, dejando atrás a un Albacete combativo que volvió a demostrar por qué fue una de las grandes revelaciones del torneo.

✅ Deportivo Guadalajara

✅ Racing Santander

✅ Albacete



Bring on the semifinals. pic.twitter.com/FztptjA1hr — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2026

