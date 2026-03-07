Messi en el umbral de los 900 goles en la victoria de Inter Miami 1-2 sobre DC United

Lionel Messi sabe lidiar con los momentos complejos y con mucha sangre fría manejó la tensión que generó la visita de Inter Miami a Baltimore para vencer 1-2 al DC United y con un gol más en su cuenta para quedar en el umbral de las 900 anotaciones en su carrera.

Lionel, junto con el gol de Rodrigo De Paul, resolvieron el juego que pareció complicárseles en la segunda mitad, pero supieron comer vidrio y encaminarse a la segunda victoria del incipiente campeonato que los coloca en la cuarta posición de la Conferencia Este con seis puntos.

SI CAPITÁN! 🫡⚽️ Golazo de Leo Messi para duplicar el marcador 🔥 pic.twitter.com/e5w7NBUS2b — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

La contienda arrancó con unas Garzas tratando de tomar la iniciativa que les permitiera manejar las acciones desde su mejor manejo de balón para empezar a manejar cierto peligro contra la meta del estadounidense Sean Johnson, sin dejar de mencionar algunas aproximaciones del equipo local.

Pero Inter Miami logró pegar al minuto 17 cuando Rodrigo De Paul recuperó el balón cuando salía el adversario y sin pensarlo, sacó tremendo zapatazo por el lado derecho para que el esférico tomara mucha jiribilla que venció el lance del cuadro de las Águilas.

El United quiso responder con llegadas de Jackson Hopkins y Gabriel Pirani, pero los de Florida no estaban para contemplaciones y sin pensarlo recuperaron el esférico que le permitió a Mateo Silvetti mandar un pase con precisión de kamikaze que le llegó a Messi y este sin pensarlo sacó un zurdazo que representó su gol 899 en su carrera. 899 ocasiones en que la Pulga ha aparecido en los marcos rivales y que sin duda representa todo un mérito.

Una anotación que llenó de expectación a la casa de los Baltimore Ravens de la National Football League (NFL) y que usan de sede los del DC United, haciendo reverencia los aficionados al actual jerarca del fútbol mundial.

Antes del descanso, Messi incluso estuvo cerca de firmar una obra de arte, esto luego de dejar atrás a varios defensores en la frontal del área; fue entonces que soltó un zurdazo que levantó a todos de sus asientos, aunque la pelota no terminó en la red.

Berte ➡️ Telasquito ➡️ De Paul for the opener! VAMOSSSS 🗣️💥 pic.twitter.com/rS3gnSZwvP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

Pero los capitalinos no iban a quedarse con las manos atadas, sino que lanzaron varios ataques que obligaron a Maximiliano Falcón y a Bright a comportarse como caudillos de la zaga para tratar de contener el vendaval del DC United en busca de reducir la desventaja.

La insistencia de los locales llegó al minuto 74, donde Hopkins probó suerte, el arquero de Florida rechazó y el rebote cayó a los pies de Baribo, quien no perdonó para alentar una épica remontada, pero fue donde apareció el oficio del Inter Miami, no sin antes controlar sofocones como el que generó Caden Clark, pero que Falcón evitó en forma heroica para mantener la victoria.

TAI BARIBO PULLS ONE BACK! pic.twitter.com/1zHPRgoXMN — D.C. United (@dcunited) March 7, 2026

Messi no se iba a quedar tranquilo y al final volvió a generar peligro para buscar su gol 900, pero al final ni la asistencia a Rodrigo De Paul hizo posible el tercer gol de las Garzas, que de todas formas se llevó una valiosa victoria.

