El “Gato” Ortiz lanza polémico mensaje al renovar su gafete FIFA 2026

Marco Antonio “Gato” Ortiz, que a lo largo de su carrera profesional ha traído consigo tanto el éxito y la controversia, no se pudo ir en blanco a la hora de recibir este viernes la renovación de su gafete internacional FIFA al solicitar a sus detractores el mensaje de que sigan ladrando los perros.

Ortiz generó la polémica de nueva cuenta con una publicación en sus redes sociales después de que recibió su gafete FIFA 2026 junto con otros 53 silbantes más, con lo cual podrán impartir justicia dentro de los partidos de la Liga MX, así como de la Concacaf y de otras confederaciones que conforman la FIFA.

Ortiz recibió tal distinción de su gafete internacional FIFA que recibió por primera ocasión desde hace 8 años dentro del grupo de 53 silbantes que integran, entre otros, Katia Itzel García, Daniel Quintero Huitrón, Víctor Alfonso Cáceres, Fernando Hernández, Ismael López Peñuelas, Rafael López Valle.

Pero lo que llamó más fuerte la atención después de la ceremonia fue el mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, utilizando una frase del exministro de la Gran Bretaña Winston Churchill: “Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojarle piedras a cada perro que te ladra”, que acompañó a las imágenes en donde aparecieron varios de sus compañeros silbantes y el comisionado del fútbol de México, Mikel Arriola.

Lo más sorprendente del asunto es que no obstante la capacidad que ha mostrado en la Liga MX, Ortiz no está considerado para participar en el próximo Mundial, honor que le corresponderá de nueva cuenta a César Ramos, en una decisión que ha generado contrariedad en el Gato Ortiz y que a manera de rechazo ha utilizado unos llaveros de la Copa del Mundo 2026 y el balón oficial Trionda.

Dichos mensajes, a decir del exárbitro internacional Fernando “Cantante” Guerrero en varias publicaciones de la red social X, muestran la contrariedad y rechazo por la decisión de no ser considerado para la justa mundialista.

“Es normal que el árbitro FIFA Marco “Gato” Ortiz muestre mediante esos llaveros mundialistas su inconformidad por no estar en la lista de candidatos al Mundial 2026”, escribió el llamado “Cantante”, convertido actualmente en analista de la cadena TUDN.

"VAN LOS RECOMENDADOS" ❌



Fernando "Cantante" Guerrero no se guardó nada y aseguró que Marco "Gato" Ortíz debería estar en la lista para el Mundial 2026 👀 pic.twitter.com/8Yozoaa2LV — SoyReferee (@SoyReferee) February 23, 2026

Guerrero señaló también que los silbantes designados no dependen de sus cualidades, sino de las recomendaciones.:“Sus números en cancha y logros en Liga BBVA MX y Concacaf son muy buenos. Una muestra más de que desde hace años no van los mejores a los mundiales. Van los recomendados”.

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