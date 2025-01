El “Gato” Ortiz rechaza que haya acuchillado al Cruz Azul

El árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz por fin se animó a defenderse de las críticas en su contra que lo han señalado como el culpable de la derrota de Cruz Azul en la final contra el América del torneo Clausura 2024 por haber marcado ese polémico penal del argentino Carlos Rotondi contra Israel Reyes.

Bajo ese panorama y con la historia ya conocida por todos, el citado silbante se animó a referirse a este espinoso tema al señalar que Cruz Azul ya debería buscar otro pretexto y otra excusa para lograr lo que no pudo conseguir en el terreno de juego.

Marco Antonio "El Gato" Ortiz defiende el penal sobre el América en la final vs Cruz Azul y pide que ya busquen otro pretexto y otro villano.🔽 pic.twitter.com/b637TYXFX0 — Compa Soto🍥 (@azulcremapower) January 8, 2025

Ortiz en su exposición se mantuvo en su postura de que fue penal el que marcó en aquella final en el Azteca y también el que cometió el mismo Rotondi contra Erick Sánchez en la reciente semifinal contra el mismo América donde la Máquina Celeste terminó perdiendo 4-3 en un drámático encuentro.

“Era penal para el América. Este, el anterior y los que se han marcado. Al final ya hablamos mucho de eso, pero ya fueron dos torneos donde fue la misma tendencia. Ya hay que cambiarle, hay que buscar un nuevo pretexto, otro villano”.

En su explicación, Ortiz dijo que: “Al final lo que yo decidí en la cancha, fue lo que yo fui a ver en el monitor, un jugador que se barre, que asume un riesgo, que no juega la pelota, que toca la pelota con la parte de su cuerpo, de su torso, que al final es un obstáculo para una persona que va corriendo con control de balón, que jugó la pelota, que hizo bien, algo extra extraordinario para generar ese contacto, pues realmente el que asumió el riesgo fue el defensor, entonces, pues vi exactamente lo mismo y terminó decidiéndose así esa jugada”.

A Ortiz se le consultó que alguien del VAR (Video Assistant Referee) había dicho que no fue penal y el silbante internacional respondió que: No era penal para el AVAR. Arriba existe un árbitro VAR y otro que es su asistente denominado AVAR. Para lo mismo que en la cancha, donde hay un árbitro y están los asistentes. Entonces el asistente del VAR en sus consideraciones y sus juicios no tenían ese momento penal, pero el árbitro del VAR sí tenía penal”.

Y añadió que: Cuando comienzan a tener una diferencia de opiniones entre ellos dos, pues uno dijo que si era penal y el otro. Así que con esa diferencia de opiniones optan de que por ser una jugada tan controversial por el minuto que era, deciden que el árbitro (yo) vea la jugada en la repetición y como es una jugada interpretativa, al final yo decidí que era penal”.

Cabe destacar que, desde aquella final, el ‘Gato’ no ha vuelto a pitar un partido de La Máquina en el torneo liguero, obviamente para no avivar la polémica y solo resta esperar si en el actual campeonato Clausura 2025 acude a uno de los encuentros de la Máquina Celeste.

