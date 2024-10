Levantan el castigo a los árbitros “Gato” Ortiz y el “Cantante” Guerrero

Los árbitros internacionales Marco Antonio “Gato“Ortiz y Fernando “Cantante“Guerrero volverán a la actividad después de una ausencia prolongada debido al castigo que les impuso la Comisión de Árbitros por algunas fallas en su rendimiento en el terreno de juego.

Esta decisión del alto mando arbitral a cargo del exinternacional, Armando Archundia, viene a tratar de disminuir las críticas que se han generado en contra del arbitraje en los últimos partidos debido a varias omisiones y fallas que a criterio de los equipos les ha afectado en sus resultados.

Para no ir más lejos en el partido de la jornada 13 entre Xolos Tijuana vs. América, la directiva de las Águilas no quedó conforme con el trabajo de Fernando Hernández y se encuentran analizando ingresar una protesta para la inhabilitación del colombiano Christian Rivera por la fractura en el peroné con la que resultó en un choque el chileno Víctor Dávila y en la cual también harán patente su desacuerdo contra el trabajo arbitral.

El “Gato” Ortiz está de vuelta

De esta forma Marco Antonio Ortiz regresa de una larga inactividad de ocho jornadas después de qué fue suspendido por la dirigencia arbitral debido al cruce de palabras que tuvo con el defensa argentino del Pachuca Gustavo Cabral y en donde estuvieron a punto de llegar a los golpes.

En dicho encuentro de la fecha cinco, Ortiz estuvo a punto de perder la compostura y liarse a golpes con el defensa sudamericano, por lo cual la Comisión de Árbitros le sugirió acudir con un especialista para controlar su ira y así ayudar a su labor arbitral.

Pero esta decisión en lugar de generar empatía y retroalimentación con el citado silbante al filtrarse la noticia en los medios de comunicación, el “Gato” Ortiz mostró su contrariedad y criticó a las autoridades arbitrales por no tener criterio y sensibilidad para manejar esta información confidencial.

Por lo pronto Marco Antonio Ortiz se hará cargo del partido entre FC Juárez y el Atlético de San Luis en tierras fronterizas, en un duelo donde los sanluisinos tienen mucho en juego debido a sus aspiraciones de calificar a la liguilla o por lo menos disputar el Play in.

El “Cantante” de nuevo a la actividad

Por su parte Fernando Guerrero también está de vuelta después de qué no veía acción desde hace cinco partidos, ya que su última participación fue en el juego de la fecha ocho entre Gallos Blancos de Querétaro y Tigres de la U. de Nuevo León.

La ausencia de Guerrero se debió también a varias apreciaciones que le hizo la Comisión de Árbitros sobre su rendimiento, en las cuales tampoco generó mucha empatía por ambas partes, por lo cual estuvo en la congeladora estos cinco encuentros y reaparecerá este sábado en el duelo Necaxa vs. Toluca.

Las designaciones



Con ambas designaciones, las designaciones de la fecha 14 de la Comisión de Árbitros tiene otro tipo de novedades y particularidades, como el hecho de que la mejor carta del arbitraje mexicano como lo es César Ramos fue designado al duelo más bravo de la jornada que será el sábado en CU entre Pumas vs. Cruz Azul, así como los regresos de los silbantes sancionados.

César Ramos se encargará en el duelo más bravo de la jornada entre Pumas vs. Cruz Azul. Es la carta fuerte del arbitraje de México. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

De esta forma las designaciones quedaron de la siguiente forma:

Jorge Abraham Camacho Santos vs. Mazatlán

Ismael Rosario López Puebla vs. Chivas

Adonai Escobedo León vs. Querétaro

César Arturo Ramos Pumas vs. Cruz Azul

Víctor Cáceres. Tigres vs. Pachuca

Katia Itzel García Atlas vs. Xolos Tijuana

Fernando Guerrero Necaxa vs. Toluca

Marco Antonio Ortiz. FC Juárez vs. Atlético San Luis

Daniel Quintero América vs. Monterrey

