El arbitraje, una bomba de tiempo en la Liga MX

Contrario a lo que se refleja en cada jornada en donde actúan los silbantes de la Liga MX, la realidad es que el gremio arbitral es una bomba de tiempo para la Federación Mexicana de Fútbol por el descontento que existe contra sus dirigentes por decisiones que han afectado sobre todo a los máximos referentes de este departamento en el fútbol de México.

De acuerdo a versiones dignas de todo crédito a las que tuvo acceso a La Opinión, existe mucha inconformidad y división entre los silbantes contra decisiones que han afectado a las máximas cartas del arbitraje, sobre todo en el caso de Marco Antonio Ortiz, Fernando “El Cantante” Guerrero, César Ramos y Fernando Hernández.

Fernando Guerrero es otro de los silbantes que ha salido afectado por el clima de división en el alto mando del arbitraje de la Liga MX. Crédito: Imago7

Pero el meollo del asunto es la división que existe entre los dos dirigentes de la Comisión de Árbitros, Armando Archundia y el chileno Enrique Osses, ya que una parte de los nazarenos apoya a uno y el resto al sudamericano, generando un clima de desconcierto que se refleja en el bajo nivel que muestran en cada jornada los silbantes.

Existe también demasiado descontento contra las actitudes de presunto despotismo en las que incurre el dirigente chileno Enrique Osses, quien en lugar de cohesionar a los árbitros ha generado un ambiente de malestar enorme.

Molestia en árbitros al filtrarse a los medios información confidencial

Para colmo de males, entre los propios árbitros existen quejas de vacío de poder y de mucha improvisación, al grado de que se ha filtrado información confidencial a los medios de comunicación, como la sugerencia que le hicieron al gafete internacional Marco Antonio “Gato” Ortiz de acudir con un psicólogo para manejar su carácter.

Lo anterior con la finalidad de no volver a incurrir en momentos de descontrol, como aconteció en el duelo entre Mazatlán vs. Pachuca de la fecha 5 del torneo Apertura 2024, donde estuvo a punto de llegar a los golpes con el defensa argentino de los Tuzos Gustavo Cabral.

No es que el “Gato” Ortiz no haya necesitado la ayuda de un profesional y que inclusive él mismo haya sugerido la necesidad de acudir con un especialista, sino que lo grave fue que la noticia se filtró a los medios de comunicación, generando supuestamente una imagen más negativa contra el silbante internacional y que provocó que Ortiz reclamara esta falta de sensibilidad para manejar la información confidencial.

También circuló la noticia de que el propio Marco Antonio Ortiz y Luis Enrique Santander tendrían que parar en su actividad de cada jornada debido a que no aprobaron los exámenes físicos, lo cual terminó afectando sus percepciones económicas.

Se especula que algunos árbitros podrían ser despedidos

Frente a todos estos hechos, se dijo que el alto mando de la Federación Mexicana de Fútbol ya tiene conocimiento del ambiente turbulento que se vive entre los nazarenos, por lo cual ha manejado la posibilidad de despedir a algunos silbantes, aunque se duda mucho que toquen a las cartas fuertes de este gremio.

César Ramos se ha sentido afectado por las suspensiones que ha sufrido en el torneo Apertura 2024, no obstante ser la máxima carta del arbitraje del fútbol de México. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Otro de los puntos en los cuales los silbantes están descontentos es que el titular Armando Archundia ha apostado por darle oportunidad a los jóvenes, sin que hasta el momento estén preparados para ser lanzados al ruedo, reduciendo la actividad de los experimentados y como ahora los árbitros dependen de su salario al haberse profesionalizado esta actividad, pues no ser programados les pega en su bolsillo.

A simple vista estos asuntos no parecen tener importancia, pero la realidad es que dentro de la Comisión de Árbitros el ambiente no es el idóneo, al grado que se asegura que las designaciones de cada jornada no corresponde al nivel actual que muestra cada silbante.

