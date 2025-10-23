¿El Chivas vs. Atlas, con polémica a la vista?, el Gato Ortiz fue elegido como árbitro

Para bien o para mal, Marco Antonio “Gato” Ortiz tiene una trayectoria siempre rodeada de polémica y ahora no será la excepción en su enésima ocasión de dirigir un clásico, fue designado por la Comisión de Árbitros para el candente Chivas contra Atlas en la fecha 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Bajo esa designación, se dieron a conocer a los silbantes elegidos para la antepenúltima fecha del actual campeonato y donde ambos equipos tapatíos se encuentran metidos en la lucha por el boleto directo a la liguilla y por un lugar en el Play In

La diferencia en la tabla favorece al Guadalajara por cuatro puntos, por lo cual la visita rojinegra es de alto riesgo y donde la labor del “Gato” Ortiz debe ser con demasiada personalidad, sin exageraciones y sin dubitaciones, sino simplemente marcando apegado al reglamento.

Porque dirigir este encuentro sin duda representa un riesgo muy grande en una rivalidad donde se jugará la edición 294 del clásico tapatío y donde Chivas tiene la ventaja con 110 triunfos por 95 de los rojinegros, amén de 88 empates, lo cual sin duda dimensiona la clase de partido que tendrá que hacer frente el controvertido Gato Ortiz.

La última ocasión que dirigió este silbante un clásico tapatío fue en el torneo Clausura 2024, cuando las Chivas con gol de Roberto “Piojo” Alvarado al minuto 74 de un disparo desde fuera del área venció al portero Camilo Vargas.

La polémica que rodea a Marco Antonio Ortiz se recrudeció con el penal marcado a favor del América hace tres torneos en la final contra Cruz Azul en el torneo Clausura 2024 cuando dio como falta una barrida del argentino Carlos Rotondi sobre Israel Reyes para que se decretara la victoria americanista 1-0 con el gol anotado por Henry Martín.

Ha dirigido tres juegos de Chivas y Atlas

Hasta el momento, en el torneo Apertura 2025, Marco Antonio Ortiz ha dirigido dos juegos de Chivas en el torneo Apertura 2025 y en los dos se han registrado tropiezos para la escuadra dirigida por Gabriel Milito en el estadio Akron.

La primera fue ante FC Juárez en la fecha 5 donde perdieron 1-2 y la segunda en la fecha 9 contra Toluca donde cayeron 0-3, mientras a Atlas le tocó arbitrar en el tropiezo rojinegro con el América en la jornada 6 cuando cayeron 2-4 y hubo demasiada polémica.

Bajo ese panorama se espera que el Gato Ortiz muestre su temple y experiencia para sacar este importante duelo adelante.

El resto de designaciones

Mientras tanto, en los otros frentes de la fecha 15 fueron elegidos los siguientes silbantes: Fernando Hernández: FC Juárez vs. Puebla; Guillermo Pacheco: Mazatlán vs. América, Jorge Abraham Camacho: Tigres contra Tijuana; Adonai Escobedo: Pumas vs. León; Daniel Quintero: Cruz Azul vs. Monterrey; Katia Itzel García: Santos Laguna vs. Querétaro; Luis Enrique Santander: Atlético San Luis vs. Necaxa y Jesús Rafael López: Toluca vs. Pachuca.

