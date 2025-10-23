Chivas dejó su racha victoriosa en Querétaro al caer 1-0

Las Chivas del Guadalajara sufrieron este miércoles un baño de realidad al caer 1-0 con los Gallos Blancos de Querétaro y ver rota su racha de cinco victorias consecutivas en un partido atípico donde el cuadro queretano con un gol en el primer minuto de Alí Ávila supo aguantar para llevarse el triunfo.

Un resultado sorpresivo, porque nadie pensaba que los Gallos Blancos tendrían la fórmula para complicarle el panorama a los tapatíos, pero se las arreglaron para sortear la presión de los visitantes en su afán de impedir que su racha se viera cortada en la plaza menos pensada.

⚽️ ¡Gol de Gallos! Alí Ávila aprovecha un rebote en el área y pone en ventaja a Querétaro 🔥🐓#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/Q10DoPs9Hr — TUDN USA (@TUDNUSA) October 23, 2025

Pero el gol de Ávila tuvo la complicidad de una falla de Fernando “Oso” González en el mediocampo, donde al perder el balón permitió que se viniera Lucas Rodríguez con todo para llegar al área y ceder a Jonathan Perlaza que en la carrera logró mandar un disparo abajo.

En la acción el arquero José Raúl Rangel se lanzó y logró desviar, pero desafortunadamente dejó el balón a merced de Alí Ávila, que solo empujó el balón a las redes para conseguir el 1-0 en el partido.

El gol en contra hizo que Chivas asumiera otro estilo de juego, buscando siempre ganarle la espalda al rival, pero sin la fuerza de otros partidos, inclusive muy repetitivo para facilitarle el trabajo a los zagueros del equipo dirigido por Benjamín Mora.

Ledezma se va expulsado y Chivas pierde a un jugador clave para el clásico tapatío ⚽️#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/ItmzewH5X2 — TUDN USA (@TUDNUSA) October 23, 2025

Chivas no bajo los brazos y fue una y otra vez por ambas bandas y por el centro, incluso se dieron varias jugadas que se reclamaron como penalti ante la ansiedad que provocaba la necesidad de un gol para rescatar el partido. El más llamativo fue una jugada contra Roberto Alvarado en el segundo tiempo, que el VAR analizó con calma y avisó que no existía falta sobre el Piojo.

Por parte de Gallos, el equipo emplumado no supo cómo ampliar el marcador y eso que al menos generó dos jugadas de gol, una de ellas que el propio Ávila no supo definir, ya que al estar frente al arquero Tala Rangel mandó su disparo muy desviado de la portería.

Vaya que fue un error que pesó en el encuentro porque tenía a toda la banca y al DT Benjamín Mora sufriendo por no poder tener más goles que le diera un poco de tranquilidad.

Enfrente, el cuerpo técnico de Chivas encabezado por Gabriel Milito echó mano de varios jugadores que no están siendo considerados como titulares, como el caso de Teun Wilke, Erick Gutiérrez, Hugo Camberos, Cade Cawell y el Piojo Alvarado que buscaron superar a la zaga queretana encabezada por el mundialista Diego Reyes y al portero Guillermo Allison, que una y otra vez salvaban balones de su área para salvarse.

🧤 ¡ATAJADÓN DE ALLISON! El portero de Gallos evita el empate tras el tiro libre de Álvarez 😱⚽️#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/MrK90FO39M — TUDN USA (@TUDNUSA) October 23, 2025

Así, Chivas dejó atrás su racha triunfal y ahora llegará al clásico tapatío contra el Atlas con la inseguridad de una derrota este sábado, en lo que podría marcar el rumbo de ambos equipos en el resto del torneo, en donde el cuadro tapatío además de esta derrota también perdieron al mexicoamericano Richard Ledezma por una expulsión.

Seguir leyendo:

Alan Pulido y el Chicharito Hernández “cepillados” en Chivas para duelo vs. Querétaro

– Chivas doblegó 2-0 a Mazatlán para sumar la cuarta victoria al hilo

– El “Chicharito” Hernández por fin le anota al América en intenso empate: 1-1





