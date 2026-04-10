¿Quién es Katia Itzel García, la árbitra mexicana que hará historia en el Mundial 2026?

La silbante mexicana Katia Itzel García se encuentra en el umbral de hacer historia después de ser elegida entre los 52 árbitros centrales que participarán en el Mundial 2026 y que, junto con César Ramos, buscarán poner en alto al arbitraje mexicano.

Con varios reconocimientos internacionales por su labor como juez central, Katia Itzel García buscará emular a su compañera Karen Díaz, que hace cuatro años en Qatar 2022 participó como asistente en el partido Costa Rica contra Alemania y que fue parte de las seis silbantes que establecieron la marca histórica de trabajar en un Mundial.

¡Histórica! 🇲🇽⚽️Designan a la mexicana Katia Itzel García para arbitrar en el Mundial 2026.



Tras ser la primera mujer en dirigir un duelo de Copa Oro varonil, brillar en París 2024 y ser reconocida como la mejor de la Concacaf, hoy rompe un nuevo techo de cristal. 🧤✨



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En Qatar 2022, las jueces centrales fueron Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón), acompañadas por las asistentes Neuza Back, Karen Díaz y Kathryn Nesbitt, que empezaron a darle una mayor amplitud de participación en el arbitraje mundial.

Ahora Katia Itzel García y Tori Penso (Estados Unidos) son las únicas dos jueces centrales elegidas por la FIFA y que, junto a las asistentes Sandra Ramírez (México), Brooke Mayo (Estados Unidos) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos), además de la árbitra VAR, Tatiana Guzmán (Nicaragua), formarán parte del equipo arbitral.

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García, de 33 años, es una silbante mexicana que ha irrumpido en el fútbol azteca con una gran fuerza y que debutó en la Liga MX el 9 de marzo de 2024 en el partido entre Pachuca y Querétaro en la jornada 11 del torneo Clausura 2024.

Katia Itzel García Mendoza, alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la #UNAM, será una de los 52 árbitros que participarán en la Copa del Mundo 2026.



Con ello, se convertirá en la primera arbitra central mexicana en participar en… pic.twitter.com/WTP5lRe0Ac — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

A partir de ese momento, la silbante mexicana ha acumulado casi una treintena de partidos en la Primera División de México y también ha participado en el Mundial Femenil en Australia-Nueva Zelanda 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde tuvo a su cargo cuatro partidos, uno de ellos el Alemania vs. España en la disputa por la medalla de bronce, además de contar con su gafete internacional de la FIFA desde 2019.

Katia Itzel García también hizo historia al convertirse en la primera árbitra mexicana en dirigir un partido varonil de la Copa Oro: Curazao vs. El Salvador, que terminó 0-0 el 7 de junio de 2025 en el PayPal Park de San José, correspondiente a la fase de grupos, y posteriormente dirigió el partido de cuartos de final entre Honduras y Panamá.

En cuestión personal, cuenta con un soporte académico que le otorgan sus estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, que le ha permitido combinar su trayectoria profesional con actividad académica.

Una designación que ha levantado polvo

Como era de esperarse, la designación de Katia Itzel García ha levantado demasiado polvo al considerar que la elección de la silbante mexicana fue una designación por género y no por experiencia o trayectoria.

Voces como la de los exsilbantes y ahora analistas Francisco Chacón y Fernando “Cantante” Guerrero cuestionaron directamente la elección de la árbitra mexicana al considerar que su trayectoria no da para ser elegida a un evento de tal envergadura.

No se trata de género David, es un tema de capacidad. Con esos números de partidos en tu liga y en concacaf ningún arbitro estaría en un mundial. Veamos las cosas como son, deja de hacer polémica barata. https://t.co/VyIpjnSwN3 — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 10, 2026

Voces también a favor, como la del exárbitro mundialista Arturo Brizio y del comentarista David Faitelson que aplaudieron que la FIFA se haya atrevido a confiar en la capacidad de la silbante mexicana para elegirla como juez central para la justa mundialista de 2026.

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