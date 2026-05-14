Germán Berterame podría ser el sacrificado en la lista mundialista del “Vasco” Aguirre

Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano de Inter Miami, estaría perdiendo terreno en la elección final para armar la lista de delanteros de la selección de México para el Mundial 2026, en donde Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Armando González y Guillermo Martínez serían los elegidos.

De acuerdo a versiones extraoficiales, Berterame tendría la menor cantidad de opciones de ser elegido entre los artilleros del cuadro nacional, sobre todo porque Raúl Jiménez y Santiago Giménez llevarían mano para armar las dos primeras opciones en el ataque de México, después vendría como relevo Armando González y como la opción táctica estaría Guillermo “Memote” Martínez

A menos de un mes del Mundial, Germán Berterame se perfila como el primer sacrificado de Javier Aguirre debido a la alta competencia en la delantera tricolorhttps://t.co/0vcHOLgssE — Publimetro México 🌐 (@PublimetroMX) May 14, 2026

En los datos que se manejan, el técnico Javier Aguirre, supuestamente no tomaría en cuenta al exdelantero del Atlético San Luis y el Monterrey en la lista que dará a conocer el técnico nacional el próximo 1 de junio cuando será la fecha límite para dar a conocer a los 26 convocados de cada una de las 48 selecciones que participarán en el evento mundial.

Se asegura que México jugará en un estilo donde no existe cabida para llevar a cinco delanteros centros y en este sentido Orbelín Pineda del AEK de Grecia sería utilizado como extremo por el sector derecho con lo cual habría ganado terreno a Berterame.

Otra de las razones que tienen a Germán pendiendo de un hilo en la convocatoria final, es que el Vasco tiene contemplados a cuatro centros delanteros: Raúl Jiménez, Armando González, Santiago Giménez y Guillermo Martínez, por lo que ahí tampoco tendría cabida.

La última sería que de ser llamado se estará concentrando en los últimos días, pues la MLS soltará a los jugadores hasta pasado el partido amistoso contra Australia en Estados Unidos, dejando solo espacio para el juego del 4 de junio contra Ghana en Toluca, Estado de México.

Los jugadores que aparentemente serán nominados para integrar la ofensiva de México, serían Raúl Jiménez del Fulham, Santiago Giménez del AC Milan, Armando González de Chivas y Guillermo Martínez de Pumas, pero sabiendo que Aguirre es un técnico con códigos se antoja muy complicado que haya generado el trámite de naturalizar a Berterame para dejarlo fuera del Mundial.

Berterame es un jugador que cuenta con aptitudes importantes y en cada encuentro de la selección de México en el proceso bajo el mando de Javier Aguirre ha respondido con buenas actuaciones y eso complicaría la decisión final.

¿BERTERAME ESTARÁ EN EL MUNDIAL CON EL TRI? 🤔🇲🇽



🎙️ Guillermo Hoyos elogió al atacante de Inter Miami y la Selección Mexicana. "Tiene todas las condiciones…"



Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, la pregunta empieza a tomar fuerza: ¿El Vasco Aguirre debe sumarlo en la… pic.twitter.com/AaRgx231h2 — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) May 14, 2026

Otro punto importante a tomar en cuenta es que Raúl Jiménez está firme en los convocados y Javier Aguirre al parecer no se animará a dejar fuera a Armando González de Chivas y a Guillermo Martínez de Pumas, después de que ambos jugadores fueron de los jugadores que ya no pudieron participar en la liguilla con sus respectivos equipos.

Al tiempo….

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