El “Memote” Martínez se sacó la lotería mundialista; esta es la razón

Suerte, destino o lo que se le parezca, pero la realidad es que el delantero de Pumas, Guillermo “Memote” Martínez, como uno de los 12 jugadores que aparecerán en la lista final de la selección de México el próximo 1 de junio.

Una convocatoria que tiene todos los ingredientes para generar polémica y cuestionamientos al estratega del Tricolor, sobre todo cuando en los números del espigado y fornido delantero aparecen solo 45 minutos de acción en siete juegos disputados en el proceso del “Vasco” Aguirre.

Una cifra que parece irrisoria y que genera un sinfín de preguntas respecto a cuál será la utilidad del espigado delantero de los Pumas en el ataque de México en el Mundial, y la pregunta es contestada de la siguiente forma: que la altura del artillero de los felinos es un arma que puede ser muy útil en momentos de apremio contra cualquier rival, pero sobre todo con los gigantes europeos como los defensas de República Checa.

A partir de que inició el proceso del “Vasco” Aguirre a finales de 2024, jugó siete encuentros, pero en total apenas pudo sumar 45 minutos repartidos en encuentros amistosos y de preparación, incluyendo participaciones breves contra Estados Unidos, Honduras e Islandia. En dicho proceso de Aguirre, no registró goles ni asistencias, sumando cero goles.

Así que si le funciona el plan al técnico nacional, será toda una lumbrera y podrá enfrentar a sus detractores; en caso contrario, esta decisión será gasolina para generar toda clase de comentarios respecto a la decisión de llevar a un jugador que en rendimiento está por detrás de varios delanteros que pudieron ser tomados en cuenta.

Agradecido con el “Vasco”

Después del entrenamiento de Pumas y ya enterado de la decisión de haber sido convocado a la lista mundialista, Martínez agradeció todo el apoyo al técnico nacional Javier Aguirre: “La verdad es que estoy muy contento junto con mi familia”

45 minutos en la era Javier Aguirre

0 goles

0 asistencias

Y aún así… está en la lista



Memote Martínez es la sorpresa del Tri



No por lo que hizo sino por lo que representa. Aguirre no arma por estadísticas, arma por funciones

Y ahí entra el juego aéreo. pic.twitter.com/JTCfh0vBTk — Quinto Partido (@quintopartidoof) April 28, 2026

“Creo que es algo que desde chico sueñas. Como siempre lo he dicho, gracias a Dios se nos dieron estas cosas, esta oportunidad y qué mejor que representar a tu país, que tanto amas. En lo personal, quiero agradecer también la confianza de Javier (Aguirre) y mi entrega total para la selección. Creo que no hay nada más grande que representar a tu país”, precisó el artillero.

También añadió que: “Hay que tener mucha resiliencia, mucha fe. Sobre todo eso es lo más importante. Yo totalmente se lo adjudico a eso: a tener fe, a tener fe en Dios, al trabajo, al hecho de nunca bajar los brazos porque uno nunca sabe cuándo te puede cambiar la vida”

Hubo muchos momentos donde se pudo haber flaqueado, pero tengo ese gran respaldo de mi familia que me ha sacado siempre adelante y también se los quiero agradecer a ellas,

🫡 Guillermo Martínez es la gran sorpresa en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo ✅🇲🇽https://t.co/9N5zs8Krud — AS México (@ASMexico) April 28, 2026

Memo tendrá su último partido el próximo domingo 3 de mayo contra el América en el duelo de ida de los cuartos de final de la liguilla del torneo Clausura 2026, en donde espera ser útil para la escuadra felina:”Como te lo digo, me toca ahorita ya enfocarme para darlo todo, porque creo que es, como lo dije, con lo que toda persona sueña”, finalizó.

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