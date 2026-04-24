Cruz Azul sondeó la opción de elegir a Efraín Juárez como técnico

Nadie puede garantizarlo hasta el momento, pero de que Cruz Azul preguntó cómo estaba la situación contractual de Efraín Juárez con los Pumas de la UNAM y si existía la opción de negociar, es un hecho, por lo cual, el actual técnico de los felinos podría ser el tapado que tenga la Máquina Celeste para el próximo torneo.

Los méritos y reconocimiento que poco a poco ha ido generando en la Liga MX, el actual técnico de los universitarios ha llamado poderosamente la atención de escuadras como Cruz Azul y Monterrey, por lo cual, el futuro de Juárez podría estar lejos de la oncena felina, con la cual en el actual torneo Apertura 2026 se ha convertido en una auténtica revelación.

"Efraín Juárez hoy está llamando la atención" ☝️🐾



En 'El Jefe y El Máster', @AlejandroGomezA habla sobre los equipos que estarían interesados en Juárez en caso de que no renueve con Pumas ⚽️😮✍️



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Porque Juárez terminó imponiéndose a todos sus detractores en la primera temporada que se hizo cargo de los Pumas en el campeonato Apertura 2025 y que muchos llegaron a mencionar que era una burda copia de Javier Aguirre, pero el tiempo le ha dado la razón al exmundialista en Sudáfrica 2010 y exjugador de Pumas, América y Monterrey, en su faceta como estratega después de tener éxito en el fútbol colombiano con el Atlético Nacional.

Por esa razón la directiva de Cruz Azul, a cargo del ingeniero Víctor Velázquez, sondeó la opción de Efraín Juárez y será en los próximos días cuando se pueda conocer el futuro de este interés o, de lo contrario, si la directiva celeste ubica sus baterías en el extranjero con la opción de Matías Almeyda y sus $5 millones de dólares por año.

Dentro de la baraja de técnicos que tiene la directiva, se escuchan nombres como Matías Almeyda y la versión de que tendría que pedirle permiso a Amaury Vergara para trabajar en la Liga MX. Una cosa tan descabellada que solo pasa en el fútbol de México, en donde para prestar tus servicios tienes que pedir autorización de otras fuentes.

También se escucha que Antonio “Turco” Mohamed no seguirá en el Toluca y que su futuro estaría en La Noria, cumpliendo con un viejo anhelo de ambas partes. Mientras que otras opciones serían Javier Mascherano, que renunció hace poco al Inter Miami o Marcelo “Muñeco” Gallardo, que no hace mucho fue técnico del River Plate de Argentina.

Por lo pronto, Cruz Azul, bajo el mando de la dupla de Joel Huiqui y el portugués Jorge Paulo Pinto, se hará cargo del primer equipo en el duelo contra Necaxa en busca de mejorar o mantener el cuarto lugar de la tabla de posiciones que ocupan actualmente y al que descendieron después de la racha de nueve partidos sin ganar.

En este juego los celestes también deberán cumplir con los minutos que les restan para cumplir con la regla de menor y así evitar los tres puntos, que es la sanción mayor a quien incumpla con este requisito, así como una multa bastante considerable.

Luego de la salida de Martín Anselmi, la Maquinola ya piensa en su reemplazo y estos son algunos técnicos que suenan para que lleguen al banquillo celeste 🚂😱🔝



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Además, Cruz Azul está buscando mantenerse como el equipo que se pueda agenciar el millón de dólares como el mejor equipo del año futbolístico

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