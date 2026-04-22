Nicolás Larcamón dejó de ser el técnico de Cruz Azul

La directiva de Cruz Azul y el técnico argentino Nicolás Larcamón tomarán rumbos diferentes después de que en la reunión de este miércoles se decidió darle las gracias al estratega argentino, que en los últimos nueve juegos se le cayó dramáticamente el equipo al no poder sumar victoria alguna.

Larcamón concluye así su paso por la Máquina Celeste en su primera experiencia como entrenador de un equipo de alta trascendencia y donde no pudo conseguir los éxitos que se tenían proyectados por más que le reforzaron al plantel y en donde los jugadores empezaron a mostrar hartazgo bajo su mando.

¡ÚLTIMA HORA! NICOLÁS LARCAMÓN QUEDA FUERA DE CRUZ AZUL 🚂❌⚽️



La Máquina le da las gracias a su estratega a solo una fecha de concluir la fase regular del Clausura 2026.



El argentino llegó al banquillo de La Noria en Junio de 2025.🇦🇷



📝 EL BALANCE DE LARCAMÓN



❌ Inercia… pic.twitter.com/48IhpMlJUf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 22, 2026

El técnico argentino dirigió a Cruz Azul en 47 partidos, con 24 victorias, 16 empates y 7 derrotas, pero al final su paso por el cuadro cementero quedó marcado con la eliminación en la liguilla pasada a manos de los Tigres de la UANL en la semifinal del torneo Apertura 2025, así como la eliminación en la Leagues Cup con estrepitosa goleada por los Seattle Sounders.

La goleada se produjo el pasado 31 de julio de 2025, durante la jornada 1 de la Leagues Cup, y que sin duda fue considerado como uno de los marcadores más humillantes en la historia del club, similar a lo que les propinó el América en 2022.

CRUZ AZUL



Jorge Pinto y Joel Huiqui son los dos que tomarán las riendas de Cruz Azul de manera INTERINA.



Nicolás Larcamón ha sido cesado.



Jorge Pinto, DT. portugués formado en el Porto y que estaba en la Sub19.@somos_FOX — Rubén Rodríguez 👤 (@ruubenrod) April 22, 2026

Se asegura que quedarán como técnicos interinos el portugués Jorge Pinto y Joel Huiqui, que es el auxiliar institucional de la escuadra cementera y que actualmente dirige al equipo Sub 21, ocupando los últimos lugares del campeonato de esa categoría.

Por más esfuerzos que hizo Larcamón, el equipo nunca pudo funcionar al cien por ciento y quedaron grabados en el ánimo de la afición celeste resultados como la derrota en la última fecha del torneo pasado contra Pumas, en donde quedó lesionado el portero colombiano Kevín Mier.

Después de la milagrosa calificación ante Chivas por el penalti fallado por el “Chicharito” Hernández en cuartos de final del torneo anterior, que habría significado un duro golpe y otro fracaso más para los cementeros.

Finalmente, la eliminación en Concachampions con el LAFC con un contundente 4-1 global de la oncena Black & Gold que se impuso en suelo californiano con un contundente 3-0, en donde los cruzazulinos no metieron ni las manos.

Se asegura que Larcamón empezó a cavar su propia “tumba” cuando vieron que dos de sus refuerzos de lujo, como los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, dejaron de ser importantes

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