Cruz Azul empató con Querétaro 1-1, pero estaría en riesgo de perder por alineación indebida

Al perro flaco se le cargan las pulgas y a Cruz Azul este viejo adagio le quedó como anillo al dedo después del penoso empate 1-1 con los Gallos Blancos de Querétaro, sino que a su drama se le agrega la posibilidad de perder en la mesa por la alineación indebida de un miembro de su staff.

Después de los 90 minutos donde la “Máquina Celeste” sumó el noveno juego sin ganar con dos goles de Jeremy Márquez, uno en la portería rival y el otro en su propia meta, el cuadro cementero volvió a mostrar los mismos males que le han aquejado en los últimos juegos, dando la impresión de que a los jugadores celestes les da lo mismo ganar, empatar o perder.

¡MAL Y DE MALAS PARA CRUZ AZUL! ❌🚂❌



La Máquina no consiguió ganar en su visita a Querétaro y el punto que sumó ante los Gallos podría perderlo porque fuentes informaron que el cuadro Queretano podría alegar una alineación indebida por parte del conjunto cementero… pic.twitter.com/sCg1wfLEVk — MedioTiempo (@mediotiempo) April 22, 2026

Cruz Azul, después de un primer tiempo a tambor batiente, en los primeros 20 minutos se fue apagando como si se le hubiera ahogado el motor, lo cual fue aprovechado por el Querétaro para imponer sus condiciones y lograr el empate antes de acabar el primer tiempo, cuando el uruguayo Santiago Damian Homenchenko remató un tiro de esquina con tan mala fortuna para los cruzazulinos que impactó la humanidad de Jeremy Márquez para ingresar a la meta y empatar el juego.

Luego de tres remates dentro del área, llegó el tanto de los celestes. 👊



Y así, @CruzAzul marcó el primero ante los Gallos. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J16 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/grB0HqGHgO — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 22, 2026

Los problemas celestes se podrían agravar, porque el empate podría transformarse en derrota si es que fructifica la posible protesta de los Gallos Blancos por la alineación indebida de Paolo Arriaga, integrante del cuerpo técnico del Cruz Azul que en la página oficial de la Liga MX aparece registrado como auxiliar o asistente médico; estuvo a un costado de la banca cuando no fue incluido en la cédula oficial del encuentro, lo cual genera una alineación indebida de los celestes.

En dicho documento avalado por el silbante Vicente Jassiel Reynoso, aparece con el cargo de médico del equipo a Antonio Acevedo y de auxiliar o asistente médico, correspondió a José Morales, lo cual provocó que el comisario del encuentro lo retirara del campo de juego, pero ya se habría cometido la violación al reglamento de juego.

Esto dio pie para que en el estadio La Corregidora empezara a circular la versión de que la directiva del Querétaro ingresaría la protesta oficial para reclamar los puntos por alineación indebida, como lo contempla el artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga MX.

“Inciso c)No respetar las condiciones de alineación contempladas en el presente Reglamento (se excluyen las condiciones de alineación del Cuerpo Técnico).

d) La suplantación de jugadores y de integrantes del cuerpo técnico. En caso de la infracción al inciso d) aquellos afiliados que, derivado de la investigación, resulten responsables de participar pasiva o activamente en la suplantación, serán sancionados conforme al grado de participación que tuvieron en el caso, pudiendo llegar hasta la desafiliación del infractor. Los clubes que incurran en alineación indebida perderán el partido automáticamente”.

Cruz azul tuvo alineación indebida?

Se supone que en la hoja de alineación solo esta 1 doctor, pero en realidad habían 2 en la cancha en el primer tiempo. ¿Qué procede? pic.twitter.com/Nu2gxgMHaI — Fer Martínez 👑⚽️ (@futfer13) April 22, 2026

Ante ello, le corresponderá a la Comisión Disciplinaria llevar a cabo la investigación correspondiente y determinar lo que procede; toma di en cuenta el reporte del comisario del partido y el del mismo árbitro para saber si se percató de ello. Además de que escucharán también la versión de Cruz Azul sobre la presencia del mismo en el campo.

Lo cierto es que el próximo jueves, cuando sesione la Comisión Disciplinaria, tiene mucha carnita en el asador para analizar y tomar las decisiones correspondientes.

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