Nicolás Larcamón reacciona con incredulidad a su salida de Cruz Azul

Nicolás Larcamón sigue sin digerir la decisión de la directiva de Cruz Azul de despedirlo después de nueve juegos sin ganar y en un tiempo negativo de 18 últimos días en donde se le vino la noche al frente de la “Máquina Celeste” al señalar que no era el momento de tomar esa decisión.

Entrevistado al salir de las instalaciones de La Noria del cuadro cementero en el sur de la CDMX, Larcamón atendió al periodismo en su automóvil en las afueras de este lugar que fue su casa en los últimos diez meses y donde amagó con hacer exitoso el proyecto cementero para empezar a dar su punto de vista y mostrar su incredulidad y coraje por su salida.

NICOLÁS LARCAMÓN



“Me queda respetar la decisión, pero no la entiendo, no la comparto”@record_mexico pic.twitter.com/cSA2Rlm5xL — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) April 23, 2026

Pero que en el último mes se le endureció el engrudo en la gerencia dentro del vestidor y los jugadores le perdieron la confianza para pasar de ser el líder general al cuarto lugar de la tabla y donde dirigió a los celestes en 47 partidos con 22 victorias, 18 empates y 7 derrotas.

“No me queda más que respetar la decisión; claramente no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien desde dónde se define. Entiendo que escuchando un poco la opinión popular, pero bueno, no dejan de ser un proyecto grande como para que se defina a partir de cuestiones que, lógicamente, se tuvieron malos 18 días, pero al fin de cuentas había mucho para dar en este corto plazo”, dijo.

Larcamón, en el análisis de su labor al frente de Cruz Azul, expuso que se le complicaron los últimos resultados, pero que en general su paso por la organización cementera fue favorable y que por esa razón no entendía la decisión de la directiva.

“No vamos siendo el mejor equipo de la temporada. Sabiendo que estos equipos, siempre la ambición es la máxima, es con la coronación. Estábamos a semanas de jugarnos nuestra suerte en una Liguilla. Toca seguir con la tranquilidad de habernos entregado al completo, con la tranquilidad de haber tenido una relación excelente con directiva, staff y jugadores, y eso gratifica”, mencionó.

🚨 ¡HABLÓ LARCAMÓN!



El DT confesó que no entiende por qué decidieron despedirlo de Cruz Azul



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Las razones de la directiva

El técnico argentino también se dio el tiempo para abordar el tema de la directiva, de cuáles fueron las razones para que decidieran quitarlo del timón de Cruz Azul por un clamor popular y no por la realidad de su labor al frente del plantel.

“Es un tema interno que queda ahí; la realidad es que es un poco de lo que expresa el comunicado en función a un clamor popular, el ruido que había hecho estos 18 días de mal rendimiento, que también el análisis que, en paralelo, de todos los equipos que afrontaron doble competencia, es evidente que el costo fue para todos”, mencionó.

Larcamón no incluyó en su análisis las goleadas que sufrieron ante Seattle Sounders en el mes de julio del año pasado en la Leagues Cup de la Concacaf, que emparejó en forma negativa aquella desastrosa noche en el 2022 cuando el América les propinó el mismo marcador y generó la salida del técnico uruguayo Diego Aguirre.

Nicolás Larcamón vino a despedirse y por sus cosa a La Noria. @record_mexico pic.twitter.com/jZjFV0nsEp — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) April 23, 2026

Tampoco se mencionó el 3-0 de LAFC en los cuartos de final de la Concachampions, en otro de sus sonoros fracasos y donde se pensaba que el cuadro cementero podría remontar ese marcador tan desventajoso; fue imposible componer el camino.

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