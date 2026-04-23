Cuz Azul deja a Huiqui y a Jorge Pinto como interinos, pero piensa en Mohamed, Almeyda o Mascherano

Nicolás Larcamón se hizo el harakiri ante la directiva de Cruz Azul encabezada por Víctor Velázquez, quien, no obstante los nueve juegos sin ganar en fila, todavía existía el deseo de mantenerlo en el puesto, pero sus críticas por no tener antes el Estadio Banorte (Azteca) marcaron su triste destino.

Mucha gente ha manejado que al técnico de la Máquina Celeste lo despidieron por los malos resultados y porque dentro del plantel había generado una división interna, pero la realidad es que la razón que colmó la paciencia al presidente del equipo, ingeniero Víctor Velázquez, fue la forma de hacerse la víctima.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

La actitud y comentarios en la conferencia después del partido de ayer contra Querétaro, en donde se quejó de que inclusive las leyendas de la selección de México tuvieron el estadio Banorte (Azteca) antes que Cruz Azul y que el desgaste de jugar cada 15 días en Puebla como local afectó al equipo y lo terminó cansando.

En este momento, la directiva tomó la decisión de cesar al argentino después de 47 partidos disputados y 24 victorias, para de inmediato decidir que el técnico de la Sub 21, Joel Huiqui, que ante la llegada de Larcamón fue bajado de categoría a las fuerzas de desarrollo de los celestes y que ahora, junto con el portugués Jorge Paulo Pinto, técnico de la Sub 19 de los cementeros, se harán cargo interinamente del equipo, mientras deciden traer a Antonio Mohamed a principios del próximo campeonato, Matías Almeyda o Javier Mascherano que recientemente renunció a Inter Miami por motivos personales.

SE VA NICOLÁS LARCAMÓN ❌



La dupla Joel Huiqui-Paulo Sergio Ferrao De Carvalho Pinto terminará el torneo como DT en Cruz Azul. pic.twitter.com/1MHtOeLEqS — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) April 22, 2026

La directiva sabe que Antonio Mohamed tiene contrato con el Toluca y para contratarlo, deberán jugársela con Huiqui y Pinto, para empezar con el estratega argentino para el torneo Apertura 2026. Mientras que con Matías Almeyda deberán hacer frente al contrato de cinco millones de dólares anuales que cobra el exestratega de las Chivas que se coronó en la Liga MX en el torneo Clausura 2027.

Este salario implicaría pagarle al llamado “Pelado” algo así como $500 mil dólares por mes (alrededor de nueve millones de pesos libres de polvo y paja), mientras que con Javier Mascherano habrá que ver si el exdirector técnico del Inter Miami tiene ganas de venir a la Liga MX, sobre todo superando su problema personal que lo obligó a dejar a las Garzas.

CÓNCLAVE CELESTE EN GRAN SUR🚂👔



Toño Reynoso y Joel Huiqui fueron captados llegando a las oficinas de la cooperativa.



Llegaron "bomberos" por los extintores para intentar apagar el incendio que quedó en La Máquina. 🚨 pic.twitter.com/io1fvHjYqB — Estadio Deportes (@EstadioDxts) April 22, 2026

La directiva decidió desechar el nombre de Robert Dante Sibolid, sobre todo porque en el torneo Apertura Guardianes 2020, en virtud de que perdieron con los Pumas en la semifinal desechando una ventaja de cuatro goles y que generó una serie de quejas a nivel directivo por esta humillación en Ciudad Universitaria.

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