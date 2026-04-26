Messi y Berterame no pudieron despojar del embrujo la casa del Inter Miami: 1-1 con New England

Tal parece que el Inter Miami CF necesitará más que la magia de Lionel Messi y de los goles del mexicano Germán Berterame para despojar del embrujo la casa de las Garzas, que sumaron su tercer partido sin ganar en el Nu Stadium ante 26,609 espectadores en la fecha 10 de la MLS

La razón, la forma como encararon el encuentro los visitantes del New England Revolution, que nunca dieron por perdido ningún balón y lo mismo defendieron para nulificar a Messi, que trataron de causar peligro contra la meta del cuadro de la Florida.

Germán Berterame equalizes! 🇲🇽



That's three goals in four games for the @InterMiamiCF striker. pic.twitter.com/HD3Qzposq1 — Major League Soccer (@MLS) April 26, 2026

Las complicaciones fueron tan notorias que Berterame pudo anotar el gol del empate al minuto 75, veinte minutos después de que Carles Gil había logrado poner contra la pared a los locales, que ni con el buen dominio de la pelota, con un 68 por ciento de ritmo, no fueron capaces de lograr el gol de la victoria.

Inter Miami superó a sus rivales en tiros a la portería con 18 por 16 de la escuadra de Revolution y tres más cerca de la portería, pero ni así se sintieron cómodos contra un adversario que mordió como guardián de fábrica.

No obstante el empate, el punto le sirvió al Inter (5-4-1) para continuar en el segundo puesto de la Conferencia Este con 19 puntos, por detrás de Nashville y un partido menos. Mientras New England (5-0-3) está en el tercero con 15.

Dio la impresión de que el entrenador argentino Guillermo Hoyos está teniendo problemas para gerenciar el éxito en el vestidor al llevar a cabo dos cambios en relación al cuadro de la jornada pasada, obligados por la sanción de Jannick Bright y la lesión de David Ayala.

Ahora echó mano de David Ruiz por Bright y a Luis Suárez por Ayala para armar una tripleta ofensiva con Berterame y con Messi, pero sin las opciones necesarias para poder vencer la meta del portero de la selección de Estados Unidos Matt Turner.

Inter Miami CF inició con el siguiente once: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; De Paul, David Ruiz, Leo Messi, Luis Suárez y Germán Berterame, pero sin tener ese extra que con Javier Mascherano les dio la opción de pelear por el título de la temporada pasada.

Carles Gil comes out of nowhere to open the scoring for the @NERevolution in Miami. 🌬️ pic.twitter.com/VSePHaYZ02 — Major League Soccer (@MLS) April 26, 2026

El duelo fue tan complicado que el primer tiempo terminó 0-0 en un resultado injusto por el mayor dominio de los locales, pero en el fútbol tiene la ventaja quien lo merece y a las Garzas les faltó ese extra más allá de que hayan logrado tener cinco disparos directos a la portería de Turner.

De esta forma hubo opciones de gol para el Inter Miami cuando Suárez remató mordido al minuto 8 y después, al 11’, llegó el primer gran disparo de Messi que exigió al portero del Revolution, Matt Turner, impidiendo la caída de su meta.

New England, con su estilo cerrado, apenas pudo atravesar el medio del campo y tiró por primera vez a puerta, un disparo flojo y desviado de Carles Gil, mientras Miami continuó tejiendo jugadas. Al 17, Berterame no alcanzó a rematar el centro raso de Allen y después, al 20’, Turner evitó el olímpico de Messi.

Para la segunda mitad, las cosas se le pusieron más feas al Inter Miami cuando al minuto 52 el árbitro anuló un gol de buena manufactura de Tadeo Allende. Pero la sorpresa llegó cuatro minutos más tarde cuando Carles Gil, en una acción llegando de atrás, aprovechó muy bien un balón suelto en la disputa entre Falcón y Dor Turgeman para rematar de zurda y adelantar a su equipo en el marcador.

Inter Miami, con el gol en contra, apretó el botón de alarma y se fue en busca del empate, que llegó 20 minutos después cuando Rodrigo De Paul inició la jugada en un pase filtrado a Allende, que disparó para que Turner rechazara y en el contrarremate apareciera Berterame para enviar el esférico a las redes.

Matt Turner denies a Luis Suarez golazo 🧤



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En los minutos finales, las Garzas echaron toda la leña hacia la meta de Turner, pero nunca llegó la jugada necesaria para meter el balón en las redes y así Inter Miami, con todo y Messi, sumó su tercer partido de local sin conocer la victoria en algo que está desesperando a sus aficionados.

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