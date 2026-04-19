Messi y Berterame hacen olvidar a Mascherano en la victoria sobre los Rapids de Colorado 2-3

Las Garzas de Inter Miami echaron a perder la fiesta en Denver al vencer como visitantes 2-3 a Colorado Rapids en una victoria donde el argentino Lionel Messi, con dos goles, y uno del mexicano Germán Berterame, echaron a perder la fiesta que se armó en las Rocallosas.

Un triunfo que deja atrás la polémica salida del técnico argentino Javier Mascherano aduciendo asuntos personales y dejando de lado al cuadro de Miami, donde tomó las riendas de manera emergente a otro argentino como es Guillermo Hoyos, que busca ganarse la confianza de la directiva para el voto de confianza que le permita seguir dirigiendo a las Garzas hasta el final de la temporada.

GERMÁN. BERTERAME.



Two goals in two games for the @InterMiamiCF man. 🔥 pic.twitter.com/P82QIfXKFc — Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026

Inter Miami se impuso 3-2 a Colorado Rapids con una contundencia de Messi con dos goles y la aparición del segundo gol de la temporada del mexicano Germán Berterame para entre ambos hacer bailar a todo Colorado Rapids.

Ahora las Garzas no parecieron una nave a la deriva; por el contrario, de la mano de Messi supieron resolver un duelo muy complicado en una plaza que, por su altura, ha sido muchas veces impasable para los rivales.

La contienda no fue sencilla, pues se enfrentaron a una de las plantillas con menos experiencia en la Major League Soccer (MLS) con un promedio de edad de 23.8 años que le permitía enfrentar a adversarios con el oropel de las Garzas.

Making it look easy on the big stage. 🏟️ pic.twitter.com/2FyUg37fou — Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026

Por esa razón, en el toma y daca del marcador, al final de cuentas, Inter Miami supo cómo neutralizar a su adversario y terminó llevándose tremenda victoria y además con un Berterame que quiere ir al Mundial con México calentando motores, que al final podría ser la diferencia de estar o no en la lista mundialista.

Pero el triunfo no fue sencillo, pues después del empate 2-2, el Rapids vendió cara la derrota y de no ser por el gol de Messi, el segundo de la noche, a once minutos del final, las cosas se le habrían puesto color de hormiga.

Gol de Messi, gol de Miami. Vamos 🤩 pic.twitter.com/OWsiImsrNq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 18, 2026

De la mano de Messi, los jugadores de Inter Miami supieron comer vidrio en los momentos más álgidos del encuentro y esa frialdad los llevó a una importante victoria que debe calmar las cosas y pensar si Guillermo De Hoyos es el técnico adecuado hasta finalizar el torneo.

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