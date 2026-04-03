Messi se impresionó por la nueva casa de Inter Miami que estrena este sábado vs. Austin

Lionel Messi y el resto de sus compañeros del Inter Miami quedaron muy impresionados por el acabado de su nueva casa, el NU Stadium, que estrenarán este sábado contra el Austin FC en un duelo donde el cuadro de las Garzas no debe tener problemas para sumar tres puntos.

El encuentro de la fecha seis enfrentará al tercer lugar de la Conferencia Este, Inter Miami, contra el onceavo de la Conferencia Oeste, en una diferencia de cinco puntos del equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano y que está programado para dar inicio este sábado 4 de abril a las 18:30 horas del centro de México (19:30 horas del Este / 16:30 horas del Pacífico).

🗣️ Leo Messi: “Nu Stadium is truly impressive. It’s going to be a beautiful day.” pic.twitter.com/sXeBbpe9V2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 3, 2026

Los jugadores del cuadro de la Florida tuvieron dicha impresión de este nuevo escenario en su primera práctica antes del juego oficial que marcará el estreno de un escenario que tiene la finalidad de que los aficionados al soccer lo puedan gozar a gusto y cuya edificación comenzó en 2023 y con el arribo a la Major League Soccer del astro argentino, se aceleró el término de la obra.

Inter Miami intentará sumar su cuarta victoria que le permita seguir peleando por los primeros lugares en este arranque del torneo 2026 de la MLS y en donde el cuadro de la costa este de Estados Unidos buscará imponer sus condiciones y estrenar con un triunfo su nueva sede.

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Sobre el acabado y el impacto de la obra del NU Stadium, Lionel Messi dijo que: “La verdad es que es espectacular conocer el nuevo estadio, la nueva casa. Es impresionante y muy lindo poder conocerlo. Ya teníamos ganas de poder jugar ahí, de disfrutarlo oficialmente, y llegó el momento”.

“Sí, será especial para el club por lo que significa tener un nuevo estadio. La verdad es que es impresionante, y después de poco tiempo es una locura. Es para disfrutarlo con toda la gente del club y los aficionados. Nosotros, como jugadores, somos los primeros en poder jugar en este estadio nuevo, así que será muy lindo”.

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony será el encargado de interpretar el himno nacional de la Unión Americana en el show previo al inicio del primer partido oficial que se jugará en el NU Stadium.

Carín León, será el encargado del primer show musical en junio

La directiva del Inter Miami anunció también que el primer show musical en este escenario, que será estrenado este sábado con el partido Inter Miami vs. Austin FC, correrá a cargo del cantautor mexicano Carín León el próximo 28 de junio y que tendrá una asistencia impresionante.

First session. First feel 🙌. These are some Nu firsts in Nu Stadium pic.twitter.com/PT7UJ0PJbu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 2, 2026

León acaba de ser designado para interpretar una de las canciones del álbum oficial del Mundial 2026 organizado por la FIFA, en una demostración del impacto que tiene actualmente esta estrella de la música regional mexicana.

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