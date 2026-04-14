La historia de Guillermo Hoyos, el nuevo DT del Inter Miami que vivió en la calle por las adicciones de su padre

El banquillo del Inter Miami CF tendrá un nuevo responsable tras la salida inesperada de Javier Mascherano, quien dejó su cargo al inicio de la temporada alegando “razones personales”.

Su ciclo había estado marcado por un logro significativo: junto a Lionel Messi, consiguió el primer título de liga en la historia del club.

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La dirigencia optó por un perfil con recorrido internacional y experiencia en formación. El elegido es Guillermo Hoyos, entrenador argentino de 62 años que asume la conducción del primer equipo con una trayectoria que combina trabajo en selecciones, clubes de distintos países y procesos juveniles en Europa.

Su carrera como técnico incluye pasos por Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre. En su país dirigió a instituciones como Aldosivi y Talleres de Córdoba, mientras que también tuvo a su cargo la selección boliviana. Antes de eso, como futbolista, integró planteles en el extranjero, incluyendo el fútbol chileno, boliviano, colombiano y venezolano, así como la filial del Real Madrid.

Las primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador interino de @InterMiamiCF @MLSes pic.twitter.com/1IP23KNm9s — Alejandro Figueredo (@afigue2010) April 14, 2026

De la adversidad a la formación de talentos

Detrás del recorrido profesional aparece una historia personal marcada por la adversidad. A los ocho años, Hoyos atravesó una situación extrema cuando su familia quedó en la calle debido a los problemas de adicción al alcohol de su padre. En ese contexto, buscó distintas formas de subsistencia: lustró botas, vendió diarios y realizaba tareas informales para conseguir dinero con el que pudiera alimentarse. Aprendió a leer a los 11 años.

Ese inicio condicionó su mirada sobre el fútbol y la formación. Ya en su etapa como entrenador, desarrolló una filosofía centrada en el vínculo humano con los jugadores. “Con el fútbol se llega a los jugadores de una manera diferente que la escuela. Se llega a través de la seducción del balón. La escuela es el abecedario, la suma, la resta, algo necesario; pero el fútbol es un placer. Y, a través del placer, puedes llegar a que el chico mejore. Muchas veces le llegas más al niño que la propia familia”, señaló en una entrevista con Infobae.

Su paso por FC Barcelona, específicamente en La Masía, marcó una etapa relevante en su carrera. Allí participó en el proceso formativo de jóvenes talentos, entre ellos el propio Messi.

En otra de sus intervenciones públicas, destacó la evolución constante del astro argentino: “Messi es una evolución permanente y demuestra que no hay edad para evolucionar”, dijo en TyC Sports.

Hoyos también ha manifestado sentirse identificado con historias como las de Carlos Tevez y Ricardo Centurión, señalando que muchos futbolistas con contextos difíciles quedan desatendidos frente a sus problemas personales.

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