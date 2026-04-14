Fiscal dice que Maradona fue “abandonado a su suerte”

Un nuevo proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes en un tribunal ubicado en las afueras de Buenos Aires, con duras acusaciones por parte de la fiscalía contra el equipo médico que lo atendió en sus últimos días. La causa apunta a determinar responsabilidades penales de siete profesionales de la salud vinculados al tratamiento del exfutbolista.

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Durante la audiencia inicial, el fiscal Patricio Ferrari sostuvo que los imputados “abandonaron a Diego Armando Maradona, condenándolo a su suerte”, al tiempo que remarcó que hubo “múltiples alarmas” que, según su planteamiento, no fueron atendidas. En su exposición, describió un cuadro crítico de salud en el que, afirmó, la falta de respuesta resultó determinante.

🗣️“Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal”, afirmó el fiscal Patricio Ferrari este martes al iniciar el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona en los Tribunales de San Isidro.



El litigio juzga a siete profesionales de la salud acusados de homicidio… pic.twitter.com/Lzhbl7sHAa — Agencia DIB (@AgenciaDib) April 14, 2026

“Mientras Maradona se ahogaba a gritos en tres litros de agua, el silencio fue letal y la indiferencia criminal los tuvo a todos como cómplices”, expresó Ferrari, en referencia al edema generalizado que presentaba el exjugador al momento de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Cuestionamientos a la atención médica y estrategia de defensa

En paralelo, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, aseguró que el exentrenador de Dorados de Sinaloa “fue asesinado”. Según su exposición, las conductas del equipo médico no pueden ser consideradas como simples omisiones, sino que implicaron conocimiento previo de los riesgos. “Sabían la peligrosidad que implicaban sus actos”, afirmó.

Durante su intervención, Burlando exhibió un estetoscopio y señaló que ese instrumento “no fue apoyado ni una vez sobre el pecho de Diego Armando Maradona” mientras permanecía en la vivienda del barrio privado en Tigre donde cursó su internación domiciliaria. También sostuvo que la decisión de tratarlo fuera de una institución médica respondió a un proceso de “engaño, la estafa y la manipulación a la familia”, y añadió: “El más modesto hospital le hubiese salvado la vida a Diego”.

Por su parte, el abogado Félix Linfante, en representación de Jana Maradona, indicó que el cuadro clínico del exjugador era “grave pero tratable” y que “no estaba condenado a morir”.

El juicio, que se espera se extienda durante tres meses con audiencias dos veces por semana, contará con la declaración de cerca de un centenar de testigos, además de la presentación de mensajes entre los involucrados y documentación médica como parte de la evidencia.

Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el doctor Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

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