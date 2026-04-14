“Es un regalo de Dios”: Kylian Mbappé describe su conexión con el Real Madrid, habla del Mundial y su visión del fútbol

El delantero francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha sorprendido con una de sus declaraciones más emotivas desde su llegada al club español en la temporada 2024-2025. El atacante aseguró que vestir la camiseta blanca es “como un regalo de Dios”, reforzando el impacto mediático de su etapa en el fútbol español y en la UEFA Champions League.

En una entrevista con la revista GQ, cuya portada de abril y mayo estará protagonizada por el exjugador del Paris Saint-Germain, Mbappé también habló del Mundial 2026, su mentalidad competitiva y la exigencia de mantenerse en la élite del fútbol mundial.

“Como un regalo de Dios”: Mbappé y su conexión con el Real Madrid

El atacante francés, de 27 años, no ocultó su felicidad por su presente en el Real Madrid, uno de los clubes más importantes del planeta.

“Para mí es como un regalo de Dios. Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, jugar los mejores partidos, estar en el mejor club del mundo. Estoy muy agradecido siempre de estar en el campo, de levantarme cada mañana a hacer lo que me hace feliz”, aseveró Mbappé.

El delantero también destacó la sensación de jugar en el Santiago Bernabéu, donde aseguró sentir que pisa “el mejor suelo del mundo”, en un país que considera clave en la historia del fútbol.

💭 "Hoy en día, el talento no es suficiente. Con el tiempo, entiendes que el fútbol no es solo lo que haces con el balón".



❤️ "Jugar en el Real Madrid es como un regalo de dios"



Kylian Mbappé se abre en la revista 'GQ' 🗣️ pic.twitter.com/Iv2dBh8R9F — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 14, 2026

Real Madrid, presión y élite: la mentalidad de Mbappé

Mbappé, campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018, subrayó que el éxito no se sostiene únicamente con talento, sino con constancia y disciplina.

“Hoy en día, el talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia”, subrayó el atacante del Real Madrid, consolidado como una de las figuras más mediáticas del fútbol europeo.

El francés insistió en que mantenerse en la cima es incluso más difícil que llegar: “lo más difícil no es llegar, es mantenerse ahí y seguir progresando”.

Mundial 2026: la ambición de Francia y el rol de Mbappé

El delantero también habló sobre el Mundial 2026, torneo que disputará con France national football team en Estados Unidos, México y Canadá.

“Se gana juntos, a través de la constancia y la mentalidad. Tenemos mucha ambición, pero también la humildad de saber que nada está garantizado”, explicó el campeón del mundo.

El atacante ya sabe lo que es brillar en una Copa del Mundo, tras ser elegido mejor jugador joven en Rusia 2018 y marcar cuatro goles en aquel torneo.

Una carrera de élite entre PSG, Real Madrid y la selección de Francia

Mbappé ha conquistado títulos importantes a nivel de clubes y selección, incluyendo múltiples campeonatos con el Paris Saint-Germain, además de éxitos internacionales con Francia.

Sin embargo, el delantero insiste en que su evolución no se detiene: “Una carrera nunca se desarrolla exactamente como uno la imagina. Hay cosas que controlas y otras que no. Hoy estoy en el entorno con el que soñaba de niño”.

El lado humano de Mbappé: fútbol, presión y responsabilidad

Más allá del rendimiento deportivo, el atacante del Real Madrid destacó la complejidad del fútbol moderno.

“El fútbol no es sólo lo que haces con el balón, sino también todo lo que lo rodea: lo colectivo, la constancia, las responsabilidades”, concluyó Mbappé.

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