Francia de la mano de Mbappé aplicó un estate quieto al Brasil de Ancelotti: 2-1

La selección de Francia tuvo motivos para sonreír después del 2-1 sobre Brasil, pero quizá el más significativo fue el regreso del delantero Kylian Mbappé, quien coqueteó con el quirófano por un aparente diagnóstico equivocado de los doctores del Real Madrid.

También el hecho de vencer y darle un pasaje de realidad al técnico italiano de los brasileños, el cotizado Giancarlo Ancelotti, que no ha logrado encontrar el equilibrio entre el jogo bonito de los amazónicos con la acartonada táctica que maneja el exestratega del Real Madrid.

MBAPPÉ CHIPS EDERSON TO OPEN THE SCORING AGAINST BRAZIL 🔥 pic.twitter.com/T9Oo9n6q7j — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2026

Una victoria significativa para los galos, pues con la anotación de Mbappé, quien se mostró completamente recuperado de la lesión en la rodilla para convertirse en el guía de la actuación francesa sobre el césped del Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, y que parece ser la casa de los brasileños cuando juegan en Norteamérica.

También será una derrota que para Brasil sacará lumbre por la decisión de dejar fuera de la convocatoria del once amazónico a Neymar, pues los brasileños consideran que estos tiempos están para sumar y no para restar.

Mbappé fue el factor de desequilibrio al minuto 31 para definir en forma magistral, picando el balón sobre la salida de Ederson, aprovechando un pase al espacio de otra de las estrellas de la escuadra gala como Dembelé.

Brasil pagó caro el no pisar el acelerador en el primer tiempo, pues aunque encendió el motor en la segunda mitad cuando se sintieron con un hombre de más por la expulsión de Upamecano por derribar a Wesley cuando enfilaba solo el área francesa, ni así pudo despertar ante unos franceses bien escalonados.

‘Les Bleus’ incluso se mostraron más fuertes y anotaron de nueva cuenta a los 65 minutos por conducto de Ekitiké, que obligó a los amazónicos a apretar el partido para que a los 75 minutos Bremer redujera la distancia en el marcador cuando remachó una pelota suelta dentro del área.

EKITIKE BREEZES FRANCE INTO A TWO GOAL LEAD ‼️



10 men no problem 👌 pic.twitter.com/khJrpdglsP — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2026

La problemática brasileña es que nadie pudo poner en aprietos la meta del guardameta Maignan en el primer asalto, más allá de dos tiros lejanos de Casemiro y Gabriel Martinelli, pero en la segunda mitad un pase de Dembélé puso en camino al gol de Mbappé y después la segunda anotación por conducto de Ekitiké

Ahí se le vino la noche a Brasil, que había perdido por lesión en el descanso a Raphinha y después, con el 2-0 en contra, tuvo que mover sus piezas para tener más apoyo al frente hasta que la expulsión de Upamecano, decretada por el VAR, en el arranque del segundo tiempo cambió las tornas, pero solo durante unos minutos.

Después, ambos entrenadores hicieron cambios y al final se decretó la victoria de Francia sobre un Brasil con muchos claros y oscuros.

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