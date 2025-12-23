Endrick al Lyon: buscará continuidad antes del Mundial 2026

ElOlympique de Lyon concretó la cesión del delantero brasileño Endrick Felipe, de 19 años, procedente del Real Madrid, en una operación pensada para darle continuidad competitiva de cara al Mundial de 2026. El préstamo se extenderá hasta el final de la actual temporada, el 30 de junio de 2026, a cambio de un millón de euros, monto equivalente a la mitad del salario del futbolista durante los próximos seis meses.

El club francés oficializó la llegada del atacante con un video publicado en redes sociales, donde se lo ve recorriendo las calles de Lyon y que cierra con la frase “este año la Navidad llega antes”.

Endrick se incorporará a los entrenamientos el próximo 29 de diciembre bajo las órdenes del portugués Paulo Fonseca y vestirá el dorsal número 9, un número con peso simbólico en la institución, utilizado entre 1999 y 2003 por el brasileño Sonny Anderson, ídolo histórico de Les Gones.

Un nuevo contexto para relanzar su temporada

Desde Lyon destacan que su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía serán claves para afrontar la segunda parte de una temporada cargada de objetivos. El equipo francés marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación de la Europa League, con cinco victorias y una sola derrota, un escenario que le permitirá al joven delantero competir en un contexto exigente y con protagonismo.

El paso de Endrick por el Real Madrid dejó señales positivas, aunque con continuidad irregular. En la temporada pasada disputó 37 partidos, acumuló 848 minutos y marcó siete goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, torneo en el que fue determinante para que el conjunto merengue alcanzara la final. Sin embargo, en 2025 su participación fue más limitada: apenas 99 minutos y un solo partido como titular, en un contexto donde el técnico Xabi Alonso optó por otras alternativas ofensivas.

El propio Olympique de Lyon remarcó que el brasileño llega con una sólida experiencia al más alto nivel y con una madurez forjada en entornos deportivos exigentes. Consideran que su incorporación fortalecerá al equipo en una etapa decisiva del calendario y permitirá potenciar su desarrollo individual.

Nacido en Taguatinga, cerca de Brasilia, Endrick se formó en las divisiones inferiores del Palmeiras, donde rápidamente se consolidó como uno de los talentos más prometedores de su generación. Goleador precoz, brilló en torneos juveniles internacionales como el prestigioso Torneo de Montaigu 2022 y firmó su primer contrato profesional con apenas 16 años. Antes de emigrar a Europa, disputó 82 partidos con el club paulista, anotó 21 goles y ganó dos campeonatos brasileños.

Desde su llegada al Real Madrid, continuó su crecimiento al máximo nivel. Con siete goles en 39 partidos oficiales, mostró capacidad para ser decisivo y se consolidó en la selección brasileña absoluta, sumando 14 partidos internacionales y tres tantos.



