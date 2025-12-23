Guillermo Almada le lanza un guiño a una “joya” del fútbol mexicano

Guillermo Almada tendrá un complejo proceso con el Real Oviedo de la primera división del fútbol español. El estratega uruguayo tiene el objetivo de mantener en LaLiga a este conjunto recién ascendido. A pocos días de que se abra el mercado de traspasos, Almada le lanza un guiño al mexicano Elías Montiel.

El Real Oviedo ha tenido muchos problemas en su ofensiva. El conjunto español es el menos goleador de toda LaLiga. El Oviedo solo ha podido marcar 7 goles en las primeras 17 jornadas del fútbol español.

En el primer partido de Guillermo Almada en el banquillo del club, el conjunto de Oviedo no pudo pasar del empate. Además, en una muestra de lo qe ha sido el club en la temporada, “Los Carbayones” sellaron un 0-0 en condición de local.

El Real Oviedo debe comenzar a producir cuanto antes. El conjunto de Almada tiene la responsabilidad de comenzar a producir anotaciones. El mercado de traspasos es una buena opción para que el club pueda adquirir refuerzos que los hagan mejorar su penúltimo puesto de la tabla. Elías Montiel ha sido vinculado con el club y Almada fue interrogado sobre el mediocampista azteca.

“Es un jugadorazo, le hice debutar con 16 años. No he conversado ni con Jesús ni con Martín. La Liga mexicana tiene gran nivel y veremos en los próximos días”, reconoció el entrenador sudamericano.

Elías Montial, con tan solo 20 años, ya ha jugado 79 partidos en el primer equipo de los Tuzos del Pachuca. El centrocampista nacido en Tula de Allende ha anotado 5 goles y ha concedido 7 asistencias para la causa del conjunto mexicano. Montiel tiene un valor de mercado que ronda los $6 millones de dólares, pero las negociaciones no serán un problema para dos equipos que comparten dueño.

Guillermo Almada no tendrá unos partidos sencillos en sus primeros pasos con el club. El Real Oviedo visitará al Alavés el 4 de enero, recibirá al Real Betis el 10 de enero, visitará al Osasuna el 18 de enero y también irá a la casa del Barcelona el 25 de enero. Almada confía en su plantilla.

“La afición es espectacular y merece que cambiemos esta situación. Tenemos que seguir trabajando, analizar opciones y mejorar ofensivamente. Confío plenamente en la plantilla; cuando recuperemos la confianza y encontremos el gol, llegarán los resultados”, dijo el estratega sudamericano.

