Hermana de Messi sufre fracturas durante accidente de tránsito en Miami

El accidente que sufrió María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, provocó una fuerte conmoción tanto en Miami como en Argentina. A pocos días de viajar a Rosario para pasar las fiestas y ultimar los detalles de su boda, la diseñadora protagonizó un grave siniestro vial que derivó en múltiples lesiones físicas y obligó a suspender todos los planes personales que tenía previstos para las próximas semanas.

Según la información difundida en las últimas horas, María Sol se descompensó mientras conducía su camioneta por Miami, lo que hizo que perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra una estructura. Tras el choque, fue asistida de urgencia y trasladada a un centro médico, donde los estudios confirmaron un cuadro delicado: sufrió fracturas en dos vértebras, una lesión en la muñeca, una fractura en el talón y quemaduras de consideración, especialmente en una de sus manos.

Pese a la gravedad de las lesiones, desde su entorno llevaron tranquilidad al confirmar que se encuentra fuera de peligro vital. Luego de recibir atención médica en Estados Unidos, la hermana del capitán de la Selección argentina regresó a Rosario, donde ya comenzó un proceso de rehabilitación que será prolongado y requerirá reposo, controles médicos y seguimiento especializado.

María Sol Messi, junto a su madre (i) Celia y su padre (d) Jorge en 2017. Crédito: Victor R. Caivano | AP

Boda suspendida y prioridad en la recuperación

El impacto del accidente también se trasladó de lleno a su vida personal. María Sol tenía previsto casarse el próximo 3 de enero de 2026 en Rosario con su pareja, Julián “Tuli” Arellano, entrenador de las divisiones juveniles del Inter Miami. Sin embargo, el delicado estado de salud obligó a postergar la celebración, cuya nueva fecha dependerá exclusivamente de la evolución médica de la joven.

La información fue dada a conocer por el comunicador Ángel de Brito, luego de dialogar con Celia Cuccittini, madre de la familia Messi, quien confirmó los detalles del episodio. “Ella está bien, ya está en Argentina”, le aseguró Cuccittini al conductor, al tiempo que expresó su preocupación por la difusión pública de un hecho que la familia prefería mantener en el ámbito privado.

De Brito explicó al aire que María Sol se descompensó mientras manejaba, perdió el control del vehículo y terminó protagonizando el accidente que encendió todas las alarmas. Los profesionales médicos determinaron que las lesiones sufridas hacen incompatible cualquier tipo de evento social en el corto plazo, por lo que el casamiento quedó postergado de manera indefinida.

El accidente habría ocurrido en Miami, donde la diseñadora se encontraba antes de regresar a Argentina para las celebraciones de fin de año. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la mecánica exacta del siniestro, ya que la familia optó por el hermetismo y la cautela en medio del proceso de recuperación.

La ceremonia estaba pensada con un perfil bajo y estrictamente familiar, lejos del despliegue mediático que rodeó el acto de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en 2017.



