Oficial: Sergio Reguilón, ex Real Madrid, llega al Inter Miami de Messi

El Inter Miami anunció este lunes el fichaje del lateral español Sergio Reguilón, que se encontraba sin equipo tras abandonar el pasado enero la disciplina del Tottenham Hotspur, y que suplirá la baja de su compatriota Jordi Alba, recientemente retirado.

La vinculación del lateral izquierdo con el Inter Miami se extenderá hasta diciembre de 2027, con una opción de ampliación hasta finales de 2028, informó en un comunicado el club.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo”, dijo Reguilón en el comunicado.

El camino de más a menos de Sergio Reguilón

El lateral, de 28 años, también posee experiencia como jugador del Manchester United, Atlético de Madrid, Sevilla o Real Madrid, este último el club donde se formó.

Reguilón destacó como un lateral del Real Madrid Castilla, luego de un breve paso por Sevilla, llegó al primer equipo merengue.

Sin contar con muchas oportunidades, el defensor español llegó al Tottenham de la Premier League por dos temporadas.

En la Premier League, Reguilón nunca pudo encontrar regularidad pasando por los Spurs, luego el Manchester United y también el Brentford.

Durante la temporada pasada, apenas disputó seis partidos en todas las competencias y fue dejado como agente libre en julio de 2025.

De acuerdo a Fabrizio Romano, el español tenía varias ofertas, pero decidió el Inter Miami junto a Lionel Messi.

El Inter Miami se proclamó campeón de la MLS Cup por primera vez en su corta historia el pasado 6 de diciembre. La final ante los Vancouver Whitecaps fue el último partido de Alba y Sergio Busquets, que pusieron fin a sus carreras profesionales con una victoria.

Además del fichaje de Reguilón, el Inter Miami negocia actualmente la renovación del delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato con el club expiraba al término de esta temporada.

