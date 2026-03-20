Vanderlei Luxemburgo, exentrenador del Real Madrid, en cuidados intensivos por infección pulmonar

El técnico brasileño Vanderlei Luxemburgo permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Palmas, luego de que se le detectara una infección pulmonar que requirió atención médica inmediata. La información fue confirmada este viernes por su equipo de asesoría.

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El exentrenador, de 73 años, comenzó a presentar molestias durante la noche, lo que motivó su traslado al Hospital Medical Santa Thereza, ubicado en la capital del estado de Tocantins. Allí fue sometido a distintos estudios clínicos que permitieron establecer el diagnóstico.

De acuerdo con el parte difundido a los medios, los exámenes identificaron un «cuadro de infección pulmonar». Tras la evaluación médica, se determinó su ingreso en cuidados intensivos para iniciar un tratamiento con antibióticos y mantener una vigilancia constante de su evolución.

🚨URGENTE: Vanderlei Luxemburgo é internado às pressas e vai para UTI em Palmas



O ex-técnico passou mal durante a madrugada, foi levado ao hospital e diagnosticado com infecção pulmonar. Por orientação médica, será transferido para a UTI e já iniciou tratamento com antibióticos.… pic.twitter.com/dk7tBqqw2e — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) March 20, 2026

Luxemburgo se encuentra actualmente sin equipo y ha enfocado sus actividades recientes fuera del ámbito estrictamente deportivo.

De los banquillos a la política

El último paso del entrenador por el fútbol profesional se produjo en 2023, cuando asumió por tercera ocasión el mando del Corinthians. Su etapa en ese club terminó ese mismo año, tras una serie de resultados adversos que derivaron en su salida.

Su recorrido como director técnico se extendió por cerca de cuatro décadas, con inicios a principios de los años 80. Durante ese periodo, dirigió a varios de los clubes más importantes de Brasil, entre ellos Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Gremio, Fluminense y Vasco da Gama.

También tuvo experiencia al frente de la selección brasileña entre 1998 y 2000, además de una etapa en el fútbol europeo. En 2005 asumió el cargo de entrenador del Real Madrid, en una de sus incursiones fuera de su país.

En los últimos días, Luxemburgo había dado señales de un cambio en su rumbo profesional. Esta misma semana anunció su candidatura al Senado por el estado de Tocantins, respaldado por el partido de centroderecha Podemos.

Por ahora, su situación de salud mantiene en pausa cualquier actividad pública, mientras permanece bajo atención médica especializada en Palmas.

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