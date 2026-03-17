Zé Roberto dijo que fracasó en el Real Madrid por culpa del boom de los videojuegos

El exfutbolista brasileño Zé Roberto reveló recientemente un episodio personal que, según explicó, influyó de forma directa en su paso por el Real Madrid. Durante una entrevista con Globo Esporte, el antiguo mediocampista admitió que su rendimiento en el club español se vio afectado por su obsesión con los videojuegos, especialmente tras adquirir una consola PlayStation cuando tenía poco más de veinte años.

El propio exjugador fue directo al recordar ese periodo de su carrera. “La adicción a los videojuegos me llevó a fracasar en el Real Madrid”, afirmó al describir cómo esa afición terminó influyendo en su rutina diaria y en su desempeño dentro del campo.

Zé Roberto, quien durante su trayectoria también actuó como lateral izquierdo y logró mantenerse en el fútbol profesional hasta los 43 años, explicó que ese momento ocurrió cuando era muy joven y recién comenzaba a consolidarse en el fútbol europeo.

Según relató, la situación coincidió con una etapa personal en la que acababa de casarse y cumplía uno de sus deseos de juventud.

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Zé Roberto revela noites mal dormidas tentando zerar Crash Bandicoot e diz que excesso de sexo e vício em videogame atrapalharam sua passagem no Real Madrid.



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“Fue muy difícil asimilar todo eso. El videojuego me perjudicó mucho porque yo era muy joven: 21 años. Mi esposa también era muy joven, de 18 para 19. Uno de mis sueños, además de convertirme en jugador y comprar un coche, era tener una PlayStation. Y la compramos. Recién casado, yo parecía un gallo. Salía con mi esposa todo el día y, por la noche, iba a jugar videojuegos. Perdí todo mi rendimiento, llegaba al club para entrenar con ojeras. Imagina: el tipo sale con su esposa todo el día y, por la noche, pierde el sueño jugando videojuegos”.

Noches sin descanso y hábitos que afectaron su forma física

El exinternacional brasileño explicó que el impacto de esa rutina nocturna fue más allá de la falta de descanso. Según su relato, el deseo de terminar un videojuego lo llevó a pasar largas horas frente a la consola, lo que terminó alterando sus hábitos de sueño y alimentación.

“Aquella fue la única época en la que perdí mi forma física, porque el juego me generaba mucho estrés. Quería terminarlo y no podía. Entonces me daba hambre en la madrugada. Comía galletas. Comía muchas galletas. Decía: ‘Tráeme una galleta’. Iba a comer una y terminaba la cajita. Luego venía el bocadillo, el refresco… Fui engordando sin darme cuenta. Y estresado por el juego. Eso es algo que hoy también quita la concentración y el foco a muchos deportistas”.

El juego que capturó su atención en ese momento fue Crash Bandicoot. Según recordó, la obsesión por avanzar en el videojuego terminó afectando su descanso y provocando cambios en su peso corporal.

“Cuando me quise dar cuenta, había subido de peso”, reconoció.

Durante su etapa en el Real Madrid disputó 23 partidos oficiales y marcó un gol. Su rendimiento, de acuerdo con su propio análisis, estuvo lejos de las expectativas generadas cuando llegó al club.

Reflexión y una carrera que continuó en Europa

Después de dejar el equipo español, Zé Roberto regresó a Brasil en 1998 para jugar cedido en Flamengo. Ese periodo le permitió reflexionar sobre los errores cometidos durante su primera experiencia en el fútbol europeo.

Tras ese paso por el fútbol brasileño, retomó su carrera en Europa con el Bayer Leverkusen y más adelante jugó en clubes como Bayern Múnich y Hamburgo.

Con la selección de Brasil participó en los Mundiales de 1998 y 2006, además de conquistar dos Copas América y dos Copas Confederaciones. Su carrera profesional se extendió hasta 2017.

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