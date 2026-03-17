España y Argentina anunciaron sus amistosos tras cancelación de Finalissima

La cancelación de la Finalissima obligó a reorganizar los calendarios de varias selecciones nacionales durante la ventana internacional de marzo. Tras confirmarse que el encuentro entre Argentina y España no se disputará, ambos equipos comenzaron a cerrar nuevos partidos amistosos para mantener actividad antes del próximo Mundial.

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La Asociación del Fútbol Argentino anunció que la Albiceleste jugará un partido de preparación frente a Guatemala el 31 de marzo. El compromiso se disputará en territorio argentino y formará parte de una concentración que el equipo realizará durante varios días con trabajos colectivos.

La federación informó la decisión mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde explicó los motivos del cambio de planes.

“Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala”, señaló la AFA.

Por el momento, ese encuentro es el único compromiso confirmado para la selección campeona del mundo en Qatar 2022 antes del inicio del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En ese torneo, el debut argentino está previsto para el 16 de junio frente a Argelia.

El equipo nacional disputó su último partido el 14 de noviembre pasado ante Angola.

Reorganización de amistosos tras el conflicto en Oriente Medio

La suspensión de la Finalissima se produjo después de que el contexto de seguridad en Oriente Medio impidiera la realización de varios encuentros previstos en Catar durante esta ventana internacional.

Inicialmente, el duelo entre Argentina y España estaba programado para disputarse en ese país, pero el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero llevó a que las instituciones involucradas concluyeran que no era posible mantener el evento en esas condiciones.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, expresó públicamente su postura tras la cancelación del partido.

“Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”.

El dirigente también explicó que la federación argentina había aceptado disputar el encuentro en Italia, aunque solicitó modificar la fecha propuesta por la UEFA.

Tapia señaló además que la AFA defendió desde el inicio que el partido se jugara en una sede neutral. Según indicó, una propuesta que contemplaba realizar el encuentro en Madrid no cumplía con ese criterio.

Mientras Argentina organizaba su amistoso ante Guatemala, otras selecciones también adaptaron su calendario. Serbia anunció que enfrentará a España el 27 de marzo en territorio español, tras descartarse los partidos previstos en Doha.

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➡️ El próximo 𝟮𝟳 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼, España visitará La Cerámica para enfrentarse a Serbia en un encuentro amistoso.



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El secretario general de la Federación Serbia, Branko Radujko, explicó que las negociaciones para reorganizar los encuentros fueron complejas.

“Han quedado atrás días y semanas de complejas negociaciones, pero, en definitiva, nos llena de satisfacción que la selección serbia vaya a tener dos pruebas excepcionales este mes. Nos encontramos en la fase final de las negociaciones y, posteriormente, se informará al público sobre los detalles restantes”.

Por su parte, la Federación Española confirmó que había trabajado junto a la UEFA para intentar mantener la Finalissima. Según explicó, se ofrecieron diferentes alternativas para disputar el encuentro, incluyendo celebrarlo en España o en una sede neutral.

Pese a esos esfuerzos, el partido finalmente fue cancelado.

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