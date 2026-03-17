México podría tener más partidos del Mundial 2026 ante la petición del cambio de sede de Irán

La FIFA no tiene previsto modificar el calendario del Mundial 2026 anunciado el pasado diciembre, indicaron a EFE fuentes del organismo ante la pretensión de la Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) de que la selección ‘Melli’ dispute sus partidos en México.

“La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026“, señalaron estas fuentes a EFE, que apuntaron que la organización internacional “espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre“.

La embajada iraní en territorio mexicano informó el lunes de que la Ffiri lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México.

Fifa was forced to clarify its position after the president of the Iranian federation, Mehdi Taj, said “negotiations” had taken place over switching the country’s games from the United States@ben_rumsby has more ⬇️https://t.co/VbOb3eqCuN pic.twitter.com/UdoLGrS2Ut — Telegraph Football (@TeleFootball) March 17, 2026

En su página web (mexico.mfa.gov.ir), la legación diplomática aseguró que “en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México“.

“Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario“, subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.

“La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto”, añadió Psedniddeh, quien afirmó: “Queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México“.

¡¡ÚLTIMA HORA!! 🚨😱



La Federación de Irán 🇮🇷 está NEGOCIANDO con la FIFA para jugar TODOS sus partidos del Mundial 2026 en MÉXICO 🇲🇽



Se NIEGAN rotundamente a pisar Estados Unidos 🇺🇸 para disputar la Copa del Mundo 🏆❌



📌 El presidente Mehdi Taj declaró: "Definitivamente no… pic.twitter.com/rn17YFpcHF — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) March 17, 2026

El jueves pasado, Trump aseguró que la selección de fútbol de Irán es “bienvenida” en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

Irán está encuadrada en el grupo G del certamen junto a las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. El combinado dirigido por Amir Ghalenoei tiene previsto debutar contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Inglewood, con un segundo partido contra Bélgica el día 21 en la misma ciudad californiana y el tercero ante Egipto el 26 de junio en Seattle.

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