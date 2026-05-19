Josep Guardiola y un ciclo cumplido, ¿cómo le fue en el Manchester City?

Una de los rumores más sonados en este cierre de temporada es el posible final del ciclo de Josep Guardiola en el Manchester City. El entrenador español dejaría el banquillo del conjunto inglés después de 10 años con el club. Repasa los datos de un proceso de gran envergadura.

Las informaciones han sido expuestas por los medios Daily Mail y The Athletic. Pep Guardiola acabaría con su proceso en el Manchester City. A pesar de que el estratega español tiene un contrato con el club hasta 2027, el final de su vínculo con los “Cityzens” está más cerca de lo esperado.

🚨 Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer.



Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon.



Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. pic.twitter.com/D6pVvkhN5E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Entre los argumentos destaca un entendible desgaste del proceso que inició en 2016. Además, la salida del director deportivo del club, Txiki Begiristain, sería otro detonante en la decisión de Guardiola.

Los reportes indican que el conjunto inglés ya tendría el reemplazo de Pep Guardiola. El siguiente al mando de los “Cityzens” sería el entrenador italiano Enzo Maresca. Maresca viene de dirigir al Chelsea y dejar buenas sensaciones con su estilo.

El legado de Pep Guardiola

Pep Guardiola asumió el banquillo del Manchester City en julio de 2016. Desde entonces el estratega español ha construido el proceso más largo de toda su trayectoria. Guardiola dirigió 247 partidos con el FC Barcelona, comandó otros 161 encuentros con el Bayern Múnich, pero en el Manchester City ha sido capaz de liderar 592 compromisos.

El respetado entrenador español ha dejado registros muy admirables en un torneo tan competitivo como la Premier League. Guardiola mantiene un balance de 424 victorias, 76 empates y solo 92 derrotas. Guardiola tiene un porcentaje de victoria del 71.5%, el más alto en la historia de la Premier League.

Hasta ahora, Guardiola ha llenado de trofeos las vitrinas del Manchester City. El proceso de Pep ha dejado 20 títulos en 10 años. El estratega español ha ganado 6 Premier League ( 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), 5 EFL Cup / Carabao Cup (2018, 2019, 2020, 2021, 2026), 3 FA Cup (2019, 2023, 2026), 3 Community Shield (2018, 2019, 2024), 1 Supercopa de la UEFA (2023), 1 Mundial de Clubes de la FIFA (2023) y 1 UEFA Champions League (2023).

Pep Guardiola is expected to leave Man City after their final match of the season on Sunday, per multiple reports.



End of an era 🩵 pic.twitter.com/zquOUQ0jd9 — B/R Football (@brfootball) May 18, 2026

Guardiola y el Manchester City aún pelean por un trofeo más. El estratega español busca su séptimo título de la Premier League. El Arsenal ha sido su principal obstáculo en la obtención de este título en la presente edición del torneo. Todo se definirá en la última jornada.

Sigue leyendo:

– El Arsenal será campeón si el Manchester City no vence al Bournemouth

– Manchester City gana la FA Cup: Guardiola alcanza los 41 títulos

– Manchester City es campeón de la Copa de la Liga tras vencer al Arsenal en Wembley

– Guardiola elogió a José Mourinho tras la victoria del Benfica contra el Real Madrid