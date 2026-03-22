Manchester City es campeón de la Copa de la Liga tras vencer al Arsenal en Wembley

El Manchester City volvió a hacer historia al proclamarse campeón de la Copa de la Liga tras derrotar 2-0 al Arsenal en Wembley, en un duelo que se resolvió con un brillante doblete del joven Nico O’Reilly.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola se impuso en la segunda mitad y sumó un nuevo trofeo, consolidándose como uno de los grandes dominadores del fútbol inglés.

"There was one team that played football… They were brave."@MikeGrella10 praises Manchester City for how they approached the Carabao Cup final vs. Arsenal 👏 pic.twitter.com/JxSrV5joq6 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 22, 2026

Guardiola supera a Arteta y vuelve a reinar en Inglaterra

El técnico catalán logró su quinta Copa de la Liga con los ‘Citizens’, imponiéndose tácticamente a Mikel Arteta, cuyo equipo llegaba como líder de la Premier League.

La victoria cobra aún más relevancia tras la reciente eliminación del City en la Liga de Campeones frente al Real Madrid, y permite al equipo recuperar confianza en el tramo decisivo de la temporada.

Nico O’Reilly, el héroe inesperado en Wembley

Tras una primera parte sin grandes emociones, el Manchester City cambió el ritmo en el segundo tiempo y encontró a su figura clave: Nico O’Reilly.

El joven lateral inglés, que había sido duda por molestias físicas, decidió el partido con dos goles en apenas cinco minutos.

El primero llegó tras un error del portero Kepa Arrizabalaga, quien no logró blocar un centro de Rayan Cherki, dejando el balón servido para que O’Reilly marcara de cabeza.

Poco después, un centro preciso de Matheus Nunes fue nuevamente aprovechado por el inglés para firmar su doblete y sentenciar la final.

Nico O'Reilly at the double ✌️



Two headers in four minutes to send Manchester City into dreamland at Wembley 🔵



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Arsenal lo intentó, pero falló en los momentos clave

El Arsenal tuvo opciones claras, especialmente en los primeros minutos del partido. Kai Havertz estuvo cerca de abrir el marcador tras un pase de Martín Zubimendi, pero se encontró con una gran intervención del arquero James Trafford.

Los rebotes también fueron desaprovechados por Bukayo Saka, en una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

A lo largo del partido, los ‘Gunners’ dominaron la posesión en varios tramos, pero no lograron traducir ese control en ocasiones claras frente a una sólida defensa liderada por Nathan Aké.

Intensidad, errores y definición: las claves del partido

El encuentro estuvo marcado por un ritmo pausado en la primera mitad, producto del desgaste físico de ambos equipos tras sus compromisos europeos.

Jugadores como Jérémy Doku y Antoine Semenyo intentaron generar peligro por las bandas, pero las defensas se impusieron.

En ataque, el Arsenal no logró conectar con Viktor Gyökeres, bien neutralizado por la zaga del City.

En la segunda mitad, el equipo de Pep Guardiola elevó su intensidad, presionó alto y aprovechó los errores rivales para marcar la diferencia.

El City sentencia y levanta el título cinco años después

Tras el doblete de Nico O’Reilly, el Manchester City controló el partido con autoridad, gestionando la ventaja hasta el pitido final.

El Arsenal tuvo oportunidades para descontar, incluyendo disparos al palo de Riccardo Calafiori y Gabriel Jesús, pero la falta de eficacia les condenó.

Con este triunfo, los ‘Citizens’ vuelven a levantar la Copa de la Liga cinco años después, reafirmando su dominio en el fútbol europeo y sumando un nuevo capítulo a la exitosa era de Pep Guardiola.

"We are not artificial intelligence people… I want to celebrate!" 🎉



Manchester City manager Pep Guardiola held nothing back on the touchline at Wembley 🤣 pic.twitter.com/YzwiN4QEmE — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 22, 2026



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