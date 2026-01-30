Arteta compara con Nadal y Federer su rivalidad con Guardiola

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, defendió la idea de mantener una relación cercana y respetuosa con Pep Guardiola, incluso en medio de una cerrada pelea por el título de la Premier League, y utilizó como ejemplo la histórica rivalidad entre Rafael Nadal y Roger Federer en el tenis. Para el entrenador español, romper ese vínculo sería un mensaje equivocado para el deporte de alto nivel.

Los Gunners llegan a una nueva jornada del campeonato con la posibilidad de ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre el Manchester City, cuando enfrenten al Leeds United en Elland Road. El contexto competitivo ha vuelto a colocar frente a frente a dos equipos que en los últimos años se han alternado el protagonismo en Inglaterra y a dos entrenadores con una relación que trasciende el resultado de cada partido.

Arteta y Guardiola se conocen desde hace décadas. Coincidieron por primera vez en la academia de La Masia, en Barcelona, cuando Arteta apenas tenía 15 años. Más adelante, el actual técnico del Arsenal trabajó durante tres temporadas bajo las órdenes de Guardiola en el Manchester City, experiencia que fue clave antes de asumir el mando del club londinense en 2019.

Respeto fuera del campo, ambición dentro

En la previa del duelo ante el Leeds United, Arteta fue consultado sobre los elogios recientes de Guardiola, quien calificó al Arsenal como “el mejor equipo del mundo” y destacó la capacidad del City para mantenerse competitivo tras ganar seis de las últimas ocho Premier League, mientras que los Gunners no conquistan el título desde 2004. Ante la posibilidad de que se tratara de un intento de presión psicológica, el técnico fue directo.

“¿Conmigo? No lo creo. No hablamos como con mi esposa cada tres días, sino que hablamos en general. Él habla de cómo se siente y ya está. Si hay juegos mentales, los hay, pero no le presto demasiada atención porque al final hay que salir al campo y cumplir”, afirmó Arteta.

Al profundizar sobre por qué a algunos les sorprende que mantenga una buena relación con un rival directo, el entrenador recurrió a una comparación con el tenis de élite. “Para mí, lo sorprendente sería no [mantener esa relación]. Creo que sería un pésimo ejemplo para el deporte. En el deporte hay que aprender, y probablemente la mayor lección que nos ha dado el deporte es la relación que, por ejemplo, tenían Rafa Nadal y Roger Federer”, explicó.

Arteta aclaró que no se compara con esas figuras, pero insistió en el valor del respeto. “No estoy a ese nivel en absoluto. Pero con uno de los mejores de la historia, o con los dos mejores deportistas, la relación que tienen cuando tienen que jugar una final, uno contra uno, ¿cómo demonios no voy a tener una gran relación con alguien a quien admiro, con quien trabajé y es colega? Pero es igual que con cualquier otro rival. En la cancha, en el campo, eso es para el ganador”.

Mientras tanto, el Manchester City ha intentado recortar distancias con incorporaciones importantes como Marc Guéhi y Antoine Semenyo, en operaciones que alcanzaron los 115 millones de dólares. Sobre ello, Arteta fue pragmático: “Así son los negocios. Sé lo que van a hacer y lo que han estado haciendo durante los últimos 10 o 15 años. Obviamente, no me sorprende. Quieren ganar y harán todo lo posible por ganar”.

De cara a los próximos compromisos, el Arsenal confía en poder contar nuevamente con William Saliba y Jurriën Timber, ausentes en la reciente victoria de mitad de semana en la Champions League frente a Kairat, mientras la lucha por el título sigue elevando la tensión en la Premier League.



