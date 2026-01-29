Fox Sports transmitirá en inglés los partidos mundialistas de México

La cadena Fox Sports anunció oficialmente que transmitirá en inglés para Estados Unidos los partidos de la primera fase del Mundial 2026 que jugará la selección de México contra Sudáfrica, Corea del Sur y un rival por definir en el próximo repechaje.

Debido a la gran comunidad mexicana que existe en la Unión Americana es muy importante para dicha cadena deportiva poder tener los derechos de transmisión en inglés y finalmente llegaron a un acuerdo para que la señal del Tricolor sea a través de ellos.

Wondering where to watch Mexico, USA, and Canada in the 2026 FIFA World Cup? 🇺🇸🇲🇽🇨🇦



Look no further than this broadcast guide for the host countries 👏 pic.twitter.com/S6YNyZew1R — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 29, 2026

Fox Sports en Estados Unidos anunció que será la casa del Tricolor y lo hizo a través de un comunicado de prensa en redes sociales y en donde se resalta la importancia para esta empresa de contar con la señal en inglés del representativo que se prepara bajo las órdenes de Javier Aguirre.

La cadena estadounidense tendrá la señal del partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Azteca a las 13 horas del centro de México (14:00 horas del Este/11:00 horas del Pacífico de Estados Unidos), el 18 de junio contra Corea del Sur a las 19:00 horas del centro de México (20:00 horas del Este/17:00 horas del Pacífico de Estados Unidos).

Así como el 24 de junio contra el ganador del repechaje D de la UEFA a las 21 horas en el Estadio Azteca a las 19:00 horas del centro de México (20:00 horas del Este/17:00 horas del Pacífico de Estados Unidos)

Asimismo, se anunció que la cadena Tubi tendrá en forma gratuita el juego inaugural de México, así como el primer partido mundialista de Estados Unidos contra Paraguay el próximo 12 de junio, en virtud de que el equipo de las barras y las estrellas también tendrá como casa mundialista a la cadena Fox Sports.

La cadena norteamericana tendrá una transmisión especial de tres horas en cada juego del Team USA dirigido por Mauricio Pochettino, dando inicio con el partido inaugural contra los paraguayos, mientras que los partidos de repechaje de Australia y el ganador del repechaje también serán transmitidos por la misma cadena que le dará mucha importancia a la señal del fútbol soccer en el evento mundialista.

Every 2026 FIFA World Cup Match will Stream Live and On-Demand in 4K on FOX One! Read more about the historic broadcast schedule here:https://t.co/I5oE54tSNf — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 29, 2026

El juego entre Canadá ante el ganador del Playoff A de la UEFA, así como los tres partidos de la selección de la ‘Hoja de Maple’ también se llevará a cabo en la señal de Fox a partir del 12 de junio con todo lo acontecido en el país del norte.

