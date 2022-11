Raúl Jiménez padre perdió los papeles en Fox Sports y se encaró con Fernando Cevallos: “Las mentiras no se valen”

La divulgación de la lista de jugadores que disputarán con la Selección de México el Mundial de Qatar 2022 ha traído consigo mucha polémica y discusión. El entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino excluyó de la lista a jóvenes activos como lo son Diego Lainez o el goleador Santiago Giménez.

La principal decisión y más discutida del Tata fue la inclusión en su listado final de 26 legionarios de Raúl Jiménez, quien tiene varios meses sin disputar un partido y hasta hace escasos dos días se recuperó de una delicada dolencia física (pubalgia).

En ese sentido, el padre del ‘Lobo’ mexicano, Raúl Jiménez Vega, explotó en medio de una transmisión televisiva en vivo contra un periodista deportivo que no estuvo de acuerdo con que su hijo fuera incluido en la convocatoria de El Tri para la Copa del Mundo e incluso aseguró que el Tata Martino lo dejaría fuera.

“Las mentiras no se valen en ningún programa, eso no. Si tu fuente no es confiable y si tú no lo has corroborado, que es una en el periodismo que debe de ser que tengas comprobadísimo, así como lo dijo él, entonces no puedes lanzar esas”, gritó Raúl Jiménez Vega en Fox Sports Radio a Fernando Cevallos, comentarista de esa medio de comunicación.

En medio de la discusión, Jiménez Vega exigió una disculpa por la supuesta desinformación brindada desde el espacio deportivo sobre su hijo, que al final sí se recuperó de la pubalgia y disputará su segundo Mundial tras el de Rusia 2018.

“Lo único que te pido es que pidas una disculpa porque tu información de tu fuente te falló y si no, así como dicen ustedes con una facilidad que te corran”, sentenció.

Ante esto, Cevallos no retrocedió y defendió la información compartida hace varios días. Luego a través de su cuenta en la red social Twitter compartió un poco su parecer sobre la incomoda situación:

“¿Mentir? Nunca, periodismo es contar que los futbolistas que no estarían en la lista de Qatar 2022 ya lo sabían cómo el Tata lo confirmó y adelantar el nombre de cinco bajas, coincidir en cuatro y que la quinta aún no esté 100% recuperado”

Mientras que en México sigue la polémica por la lista del Tata Martino, la Selección de México ya se perfila para su debut mundialista el próximo martes 22 de noviembre contra su similar de Polonia, que cuenta con el temible delantero Robert Lewandowski.

