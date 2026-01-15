Paco Jémez llega a la Premier League: West Ham lo suma como asistente de Nuno Espirito Santo

El West Ham United confirmó este jueves un movimiento clave en su estructura deportiva al anunciar el fichaje del español Paco Jémez como asistente técnico de Nuno Espirito Santo, en una apuesta por reforzar el banquillo en uno de los momentos más delicados de la temporada en la Premier League.

La llegada de Jémez al West Ham marca su desembarco en el fútbol inglés, tras una extensa carrera como entrenador en Europa, México y Medio Oriente.

West Ham United is pleased to confirm the appointment of Paco Jémez as a men’s First Team Coach ⚒️



Welcome, Paco 🤝 — West Ham United (@WestHam) January 15, 2026

Paco Jémez, experiencia internacional para el banquillo del West Ham

Con pasado como futbolista profesional, Paco Jémez inició su carrera como entrenador en 2007. Su etapa más reconocida fue la que vivió durante cinco temporadas al frente del Rayo Vallecano, donde dejó una identidad de juego ofensiva y un sello táctico muy definido.

Posteriormente, el técnico español amplió su trayectoria dirigiendo en México e Irán, experiencias que ahora respaldan su llegada a la Premier League, una de las ligas más exigentes del mundo.

Nuno Espirito Santo refuerza su cuerpo técnico

La incorporación de Paco Jémez se produce tras la contratación de Nuno Espirito Santo como nuevo entrenador del West Ham, luego de su salida del Nottingham Forest por discrepancias con la directiva.

El club londinense atraviesa una situación complicada en la tabla: se encuentra en puestos de descenso, a siete puntos de la salvación, y no consigue una victoria en Premier League desde el pasado 8 de noviembre, en la jornada 11 del campeonato.

Confianza de la directiva pese al momento crítico

A pesar de la presión que rodea al banquillo, la llegada de Jémez es interpretada como una señal clara de confianza de la directiva del West Ham hacia el proyecto encabezado por Espirito Santo.

El despido del técnico portugués fue objeto de rumores tras la última derrota como local ante el Nottingham Forest, aunque el ambiente se calmó parcialmente después de la victoria en la FA Cup frente al Queens Park Rangers.

Un triunfo clave en la FA Cup alivia la tensión

El triunfo copero llegó gracias a un gol del argentino Taty Castellanos en la prórroga, resultado que permitió al West Ham seguir con vida en el torneo y ganar algo de margen antes de retomar la lucha por la permanencia en la Premier League.

Con Paco Jémez ya integrado al cuerpo técnico, los Hammers buscan un revulsivo táctico y anímico que les permita revertir la dinámica negativa y salir de la zona roja en las próximas jornadas.

