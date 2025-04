“Aquí jugamos a se los más tramposos del mundo”: Paco Jémez se queja en España

El exentrenador de Cruz Azul, Paco Jémez, vuelve a estar en el centro de la polémica. El estratega español se quejó de la concepción del “Fair Play” después de jugar un partido contra el Real Madrid Castilla.

Por la jornada 31 de la Primera Federación de España, el Ibiza recibió al Real Madrid Castilla en el Estadio Can Misses Power Electronic. El conjunto de Paco Jémez no pudo pasar del empate 0-0. El exentrenador de la Liga MX se quejó de las interrupciones del partido promovidas por el “juego limpio”.

“Hay algo que no me puedes compensar y es el estar rompiendo el partido constantemente, una y otra y otra y otra. Y ahora entro y ahora me da un calambre y ahora el portero se va a beber agua y ahora al portero le da un calambre. ¿Cuándo le da a un portero un calambre? ¿Cuándo le da un calambre a un portero? Pues es imposible que le dé un calambre a un portero. Coño, pero siempre les da cuando van ganando“, dijo Jémez en rueda de prensa.

El estratega del Ibiza dejó una frase para enmarcar. Paco Jémez considera que en la Primera Federación de España se juega a ver cuál equipo es más “tramposo”. Esto sucede por la falta de carácter de los silbantes que no penalizan las actuaciones de los jugadores que tienen la intención de quemar tiempo efectivo de juego.

“Luego se les hace la boca agua con el Fair play. Fair play, Fair play, qué bonito el Fair play. Fair play… una mierda, el Fair play, aquí no hace Fair play nadie. Nadie. Aquí jugamos todos a ser los más tramposos del mundo. Y tiene que haber reglas que a los tramposos se les penalice. Y no las hay”, sentenció.

Lucha por la cima

El empate entre el Ibiza y el Real Madrid Castilla no favorece a los locales. Esta puede ser una de las razones de las radicales opiniones de Paco Jémez después del partido. El exentrenador de la Liga MX tiene a su club en el cuarto puesto del Grupo 2 a 4 puntos del AD Ceuta, líder de la competición.

“Entonces claro, nosotros que también nos agarramos un clavo ardiendo, pues si veo que no me aprietan, si veo que no me sacan tarjetas, si veo que simulo, si veo que me tiro y paran el partido y todo eso beneficia a mi equipo… Pero coño lo estamos beneficiando de una manera que a mi no me parece que sea ni leal, ni mucho menos de Fair play”, concluyó.

Paco Jémez ha dirigido 19 partidos con el Ibiza. Durante su estadía en el club, el estratega español ha conseguido 10 victorias, 3 empates y ha caído en 6 ocasiones. El contrato de Jémez con los celestes finaliza en junio de este año.

