Efraín Juárez reacciona a la eliminación de los Pumas de la UNAM de la Concachampions

Los Pumas de la UNAM fueron eliminados de la Liga de Campeones de la Concacaf. El equipo mexicano empató 2-2 con Vancouver Whitecaps en el Estadio Olímpico Universitario. Con este resultado, el club estadounidense avanzó de ronda. Efraín Juárez ofreció sus impresiones.

Para el minuto 88, con gol de Ignacio Pussetto, los Pumas de la UNAM ganaban el partido 2-1. Este resultado les alcanzaba para inscribir su nombre en las semifinales de la competición. Sin embargo, en el 90+3 llegaría el doloroso empate de Tristan Blackmoon.

Gracias a la regla del gol visitante, Vancouver Whitecaps tenía la ventaja en la serie y no la desperdició. Los estadounidenses pasaron a las semifinales de la Concachampions. A pesar de que Pumas dejó escapar la clasificación en su estadio, Efraín Juárez no lo ve como un fracaso.

“No le tengo miedo a la palabra, pero no creo que sea un fracaso porque el equipo intentó y luchó. No hay ni un reproche. Si lo quieren tomar como fracaso, yo no lo pongo así. Es lo que menos me importa, es lo que más me gusta, fracasar para mañana levantarme, ver el sol y jugar una final en tres días en casa”, dijo Juárez en conferencia de prensa.

Los Pumas de la UNAM dominaron el partido de vuelta. El conjunto azteca intentó hasta 20 remates y se adueñó de la posesión de la pelota. Haber dejado una buena impresión en el partido llena de motivación a Efraín Juárez para la recta final del Clausura 2025 de la Liga MX.

“Viéndolos a la cara, confío en ellos. No hay ningún reproche y yo confío en mi equipo. Duele un chingo por la manera, pero sigo confiando. Sale el sol y prepararemos el partido en casa. Mañana hay que ver el sol porque hay que entrenar a las 10 de la mañana”, agregó.

El verdugo de la Liga MX

Vancouver Whitecaps ya tiene a dos equipos mexicanos en su cuenta particular. El conjunto estadounidense puede presumir haber dejado fuera a Rayados de Monterrey y ahora acabó con las ilusiones de los Pumas de la UNAM. El siguiente rival del equipo será el Inter Miami de Lionel Messi.

“Hay que felicitar a Vancouver. Digno semifinalista. No nos alcanzó, intentamos por todos lados. En una desatención al minuto 93 el partido se va y la eliminatoria”, concluyó Juárez.

Sigue leyendo:

– Pumas eliminados por Vancouver Whitecaps con gol de último minuto 2-2 (global 3-3)

– La Liga MX no es inferior a la MLS, según Efraín Juárez

– Cruz Azul acabó con tres décadas de tristeza en finales vs. América

– América fue eliminado de la Concachampions y las reacciones no tardaron en llegar