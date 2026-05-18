El Arsenal será campeón si el Manchester City no vence al Bournemouth

Arsenal quedó a un paso de conquistar la Premier League por primera vez en 22 años. El equipo dirigido por Mikel Arteta derrotó al ya descendido Burnley en su último partido como local y ahora depende del resultado de Manchester City para coronarse campeón.

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La victoria dejó a los londinenses con un escenario claro: si el City no consigue vencer este martes al Bournemouth, el Arsenal asegurará el título sin necesidad de jugar. Si el conjunto de Pep Guardiola suma los tres puntos, la definición quedará para la última jornada.

En el Emirates Stadium, el ambiente fue de expectativa desde varias horas antes del inicio. Los aficionados se concentraron en los alrededores del estadio para recibir al equipo y desplegaron una pancarta con el mensaje “Fiesta en las calles de Londres”, una respuesta a otra exhibida semanas atrás por los seguidores del City.

Un triunfo sufrido que mantiene la ilusión

La tensión de la pelea por el campeonato se trasladó al campo. El Arsenal no mostró soltura ante un rival que ya había perdido la categoría y necesitó de una jugada a balón parado para romper el empate.

El gol llegó pasada la media hora. Tras un córner ejecutado por Bukayo Saka, Kai Havertz se elevó dentro del área y marcó de cabeza. En la línea de gol intentó rechazar el balón Kyle Walker, exjugador del City, sin éxito.

Después de la ventaja, el conjunto local manejó el encuentro con cautela. El segundo tanto pudo llegar por medio de Eberechi Eze, que estrelló un remate en el poste. También hubo polémica por una acción de Havertz, quien estuvo cerca de ser expulsado tras una fuerte entrada, pero el VAR mantuvo la amonestación.

¡¡¡APARECIÓ KAI HAVERTZ!!! ¡¡¡GOL QUE HACE SOÑAR A TODOS!!! 🤩



El alemán remata de cabeza en un tiro de esquina y marca el primero sobre Burnley 🔥



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La definición del título, pendiente de Manchester

Con este resultado, el Arsenal dejó servida la definición para los próximos días. Si el Manchester City tropieza ante Bournemouth, los “Gunners” celebrarán de manera anticipada. Si los actuales campeones ganan, el club de Londres necesitará el domingo al menos igualar el resultado del City para quedarse con el trofeo.

En la última jornada, Arsenal visitará a Crystal Palace en Selhurst Park, mientras que el City cerrará la temporada frente a Aston Villa.

La oportunidad de terminar una espera de más de dos décadas quedó abierta para el equipo de Arteta, que mantiene viva la ilusión de levantar una nueva liga inglesa.

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