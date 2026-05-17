Irán, cerca de confirmar participación en el Mundial 2026 tras reunión con la FIFA

La selección de Irán se encuentra cada vez más cerca de confirmar su presencia en la Copa Mundial de la FIFA, luego de una reunión sostenida entre dirigentes de la federación iraní y autoridades de FIFA en Estambul. El encuentro se llevó a cabo el sábado y estuvo enfocado en resolver aspectos operativos vinculados con el torneo que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo rector del fútbol se mostró optimista sobre la participación del combinado asiático. El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, aseguró que las conversaciones fueron positivas y que existe coordinación entre ambas partes para concretar la presencia iraní en el certamen.

“Hemos tenido una reunión excelente, una reunión constructiva junto con la Federación de Fútbol de Irán. Creo que estamos trabajando en estrecha colaboración y esperamos con gran entusiasmo darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, declaró Grafström en el comunicado publicado por la entidad.

Visados y logística en medio del contexto político

La participación de Irán se produce en medio de tensiones políticas con Estados Unidos, uno de los países anfitriones. Aunque el conflicto entre ambos gobiernos ha generado incertidumbre, el equipo tiene previsto viajar en los próximos días a Turquía para realizar una concentración previa antes de trasladarse a territorio estadounidense.

Su debut está programado para el 16 de junio. La selección iraní disputará la fase de grupos frente a las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, con partidos previstos en Los Ángeles y Seattle.

En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no existirán problemas para autorizar el ingreso de los jugadores. Sin embargo, señaló que algunos integrantes del personal técnico podrían enfrentar restricciones de entrada si mantienen vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní.

Las condiciones planteadas por Irán

La federación del país asiático manifestó el domingo que participará en el Mundial siempre que se respeten diez condiciones. Entre ellas figuran la garantía de emisión de visados, seguridad para la delegación y respeto por sus símbolos nacionales, como la bandera y el himno, ante posibles manifestaciones de opositores iraníes residentes en Estados Unidos.

Grafström volvió a remarcar el buen tono del encuentro en Estambul. “Estoy muy contento de que hayamos podido tener este intercambio tan positivo; tanto la Federación de Fútbol de Irán como la FIFA estamos muy satisfechas con la reunión y entusiasmadas por dar la bienvenida a la selección de Irán en EE.UU., Canadá y México”, afirmó.

Mientras continúan las gestiones logísticas y diplomáticas, la FIFA mantiene su confianza en que Irán estará presente en la Copa del Mundo de 2026.

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